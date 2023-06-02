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Для проекта межвузовского кампуса ищут партнеров

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области ведет поиск инвесторов для проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня в Самаре. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Агентства по привлечению инвестиций.

Фото: investinsamara.ru

Для партнеров предлагаются четыре формы участия. Одна из форм - строительство собственных зданий на площадке кампуса своими силами или концессионером с последующим выкупом или арендой. Кроме того, возможна аренда площадей, спроектированных и возведенных по параметрам партнера, и аренда в технопарке кампуса с возможностью получения налоговых льгот от Фонда "Сколково".

Последний вариант предполагает соблюдение нескольких условий. Для официального партнера это финансирование одного центра НИОКР на сумму не менее 30 млн руб., выплата в пользу фонда "Сколково" - от 10 млн руб. в год и размещение минимум 10 работников на площади от 100 кв. метров. Для ключевого партнера эти параметры увеличены: финансирование центра НИОКР - не менее 200 млн руб., ежегодная выплата в фонд - минимум 100 млн руб., количество сотрудников - от 30 человек на площади не менее 200 кв. метров.

Взамен инвестор получает льготы: не взимаются налоги на прибыль, имущество и таможенные пошлины, страховые взносы составят 14%.

Партнерам отводится территория площадью 2,5 га (участок заштрихован на эскизе).

Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Самарская площадка возле стадиона "Солидарность Самара Арена" размещается на территории 17 га и специализируется на IT. Индустриальные партнеры проекта - Ростех, Роскосмос, РЖД, ОЭЗ "Тольятти", ОАК, ОДК "Кузнецов", "Жигулевская долина" и другие.

Кампус представляет собой жилой блок (143,3 тыс. кв. м), образовательные пространства и общественную инфраструктуру (бизнес-инкубаторы, коворкинги, спортобъекты, творческие мастерские, культурные пространства, кафе, магазины и прочее).

Работы по строительству кампуса будут начаты в 2024 г., первая очередь планируется к сдаче в IV квартале 2026 года. Проект реализуется через механизм концессии.

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