Для проекта межвузовского кампуса ищут партнеров

Правительство Самарской области ведет поиск инвесторов для проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня в Самаре. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Агентства по привлечению инвестиций.
Для партнеров предлагаются четыре формы участия. Одна из форм - строительство собственных зданий на площадке кампуса своими силами или концессионером с последующим выкупом или арендой. Кроме того, возможна аренда площадей, спроектированных и возведенных по параметрам партнера, и аренда в технопарке кампуса с возможностью получения налоговых льгот от Фонда "Сколково".
Последний вариант предполагает соблюдение нескольких условий. Для официального партнера это финансирование одного центра НИОКР на сумму не менее 30 млн руб., выплата в пользу фонда "Сколково" - от 10 млн руб. в год и размещение минимум 10 работников на площади от 100 кв. метров. Для ключевого партнера эти параметры увеличены: финансирование центра НИОКР - не менее 200 млн руб., ежегодная выплата в фонд - минимум 100 млн руб., количество сотрудников - от 30 человек на площади не менее 200 кв. метров.
Взамен инвестор получает льготы: не взимаются налоги на прибыль, имущество и таможенные пошлины, страховые взносы составят 14%.
Партнерам отводится территория площадью 2,5 га (участок заштрихован на эскизе).
Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Самарская площадка возле стадиона "Солидарность Самара Арена" размещается на территории 17 га и специализируется на IT. Индустриальные партнеры проекта - Ростех, Роскосмос, РЖД, ОЭЗ "Тольятти", ОАК, ОДК "Кузнецов", "Жигулевская долина" и другие.
Кампус представляет собой жилой блок (143,3 тыс. кв. м), образовательные пространства и общественную инфраструктуру (бизнес-инкубаторы, коворкинги, спортобъекты, творческие мастерские, культурные пространства, кафе, магазины и прочее).
Работы по строительству кампуса будут начаты в 2024 г., первая очередь планируется к сдаче в IV квартале 2026 года. Проект реализуется через механизм концессии.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана