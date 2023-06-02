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Экология Общество

Сотрудники Сызранского НПЗ дают вторую жизнь отходам

СЫЗРАНЬ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского НПЗ компании "Роснефть" накануне Дня эколога провели акцию по сбору макулатуры и пластика. Такая помощь природе стала доброй традицией не только заводчан, но и их семей. Совместными усилиями сегодня удалось собрать почти 2,3 тн макулатуры и 56 кг пластика. На безопасную утилизацию отправлено 20 кг отработавших свой ресурс батареек. Это абсолютный рекорд за все время проведения подобных акций.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Рециклинг помогает спасти от вырубки тысячи деревьев, сэкономить огромное количество энергии, воды, других ресурсов, необходимых для производства бумаги и пластмасс. Активная экологическая позиция сотрудников Сызранского нефтеперерабатывающего завода — отличный пример для подрастающего поколения.

Внедрение электронного документооборота на предприятии позволяет планомерно переходить на безбумажные технологии. Экопривычкой сотрудников стала экономия офисной бумаги. Кроме того, нефтепереработчики одними из первых в городе взяли на вооружение мировой тренд по раздельному сбору отходов. В подразделениях есть специальные контейнеры для макулатуры и пластика. По итогам прошлого года заводчане отправили на рециклинг около 9 тонн макулатуры.

На предприятии большое внимание уделяют экологическому воспитанию и взрослых, и детей. Весной нефтяники провели уроки по охране природы в двух детских садах Сызрани. Ранее сотрудниками СНПЗ была разработана "Памятка по повседневному экологическому поведению" для младших школьников. В числе полезных советов в ней есть и рекомендации по раздельному сбору отходов и вторичной переработке. Данный вопрос стал главной темой творческого конкурса "Свежий взгляд". Его завод уже в восьмой раз провел среди школьников Правобережья. В этом году в нем приняли участие 147 ребят, которые в рисунках, презентациях, видеофильмах выразили свою экологическую позицию.

В заботе о природе нет мелочей. Поэтому масштабные проекты, способствующие переходу к производству замкнутого цикла и снижению воздействия на природную среду, в плане экологической работы Сызранского НПЗ соседствуют с "зелеными" волонтерскими инициативами. Нефтепереработчики активно участвуют в экологических субботниках по очистке берегов рек и улиц города. Весной сотрудники заложили сквер из 100 рябин в одном из районов Сызрани и высадили в Рачейском лесничестве около 4 тысяч сеянцев сосны.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть".

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