Сотрудники Сызранского НПЗ дают вторую жизнь отходам

Сотрудники Сызранского НПЗ компании "Роснефть" накануне Дня эколога провели акцию по сбору макулатуры и пластика. Такая помощь природе стала доброй традицией не только заводчан, но и их семей. Совместными усилиями сегодня удалось собрать почти 2,3 тн макулатуры и 56 кг пластика. На безопасную утилизацию отправлено 20 кг отработавших свой ресурс батареек. Это абсолютный рекорд за все время проведения подобных акций.

Рециклинг помогает спасти от вырубки тысячи деревьев, сэкономить огромное количество энергии, воды, других ресурсов, необходимых для производства бумаги и пластмасс. Активная экологическая позиция сотрудников Сызранского нефтеперерабатывающего завода — отличный пример для подрастающего поколения.

Внедрение электронного документооборота на предприятии позволяет планомерно переходить на безбумажные технологии. Экопривычкой сотрудников стала экономия офисной бумаги. Кроме того, нефтепереработчики одними из первых в городе взяли на вооружение мировой тренд по раздельному сбору отходов. В подразделениях есть специальные контейнеры для макулатуры и пластика. По итогам прошлого года заводчане отправили на рециклинг около 9 тонн макулатуры.

На предприятии большое внимание уделяют экологическому воспитанию и взрослых, и детей. Весной нефтяники провели уроки по охране природы в двух детских садах Сызрани. Ранее сотрудниками СНПЗ была разработана "Памятка по повседневному экологическому поведению" для младших школьников. В числе полезных советов в ней есть и рекомендации по раздельному сбору отходов и вторичной переработке. Данный вопрос стал главной темой творческого конкурса "Свежий взгляд". Его завод уже в восьмой раз провел среди школьников Правобережья. В этом году в нем приняли участие 147 ребят, которые в рисунках, презентациях, видеофильмах выразили свою экологическую позицию.

В заботе о природе нет мелочей. Поэтому масштабные проекты, способствующие переходу к производству замкнутого цикла и снижению воздействия на природную среду, в плане экологической работы Сызранского НПЗ соседствуют с "зелеными" волонтерскими инициативами. Нефтепереработчики активно участвуют в экологических субботниках по очистке берегов рек и улиц города. Весной сотрудники заложили сквер из 100 рябин в одном из районов Сызрани и высадили в Рачейском лесничестве около 4 тысяч сеянцев сосны.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть".