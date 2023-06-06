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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило победителей конкурса "Лучший по профессии"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В этом году мероприятие посвящено 70-летию компании и 30-летию ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Участие в конкурсе приняли 68 работников районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. Профессиональные соревнования состоялись среди представителей рабочих специальностей: операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, электрогазосварщики, слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, водители грузового автомобиля, охранники и машинисты экскаватора. Впервые в конкурсе участвовали электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования групп ВЛ и ЭХЗ.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" традиционно проводится в два этапа. На первом — проходит отбор работников лучших в своей профессии на уровне филиалов предприятия. Второй этап включает в себя конкурсные испытания на уровне АО "Транснефть - Приволга", представители рабочих специальностей демонстрируют профессиональные знания и навыки, как на практике, так и в теории. Большое внимание на конкурсе уделяется проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

В общем зачете среди филиалов победителем признан коллектив Самарского районного нефтепроводного управления.

Обладатели первых мест будут представлять АО "Транснефть - Приволга" в конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" на уровне ПАО "Транснефть". В 2023 году он пройдет в г. Уфе.

Конкурсы профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" проводится в ПАО "Транснефть" с 2001 года. Цель подобных мероприятий — повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и усовершенствование практической подготовки персонала общества.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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