В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В этом году мероприятие посвящено 70-летию компании и 30-летию ПАО "Транснефть".

Участие в конкурсе приняли 68 работников районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. Профессиональные соревнования состоялись среди представителей рабочих специальностей: операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, электрогазосварщики, слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, водители грузового автомобиля, охранники и машинисты экскаватора. Впервые в конкурсе участвовали электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования групп ВЛ и ЭХЗ.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" традиционно проводится в два этапа. На первом — проходит отбор работников лучших в своей профессии на уровне филиалов предприятия. Второй этап включает в себя конкурсные испытания на уровне АО "Транснефть - Приволга", представители рабочих специальностей демонстрируют профессиональные знания и навыки, как на практике, так и в теории. Большое внимание на конкурсе уделяется проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

В общем зачете среди филиалов победителем признан коллектив Самарского районного нефтепроводного управления.

Обладатели первых мест будут представлять АО "Транснефть - Приволга" в конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" на уровне ПАО "Транснефть". В 2023 году он пройдет в г. Уфе.

Конкурсы профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" проводится в ПАО "Транснефть" с 2001 года. Цель подобных мероприятий — повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и усовершенствование практической подготовки персонала общества.