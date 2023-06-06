В Самаре состоится конференция "Аккредитация. Компетентность" и выставка "Оценка соответствия"

С 26 по 30 июня 2023 года при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей в Самаре состоится IV международная конференция "Аккредитация. Компетентность" и выставка "Оценка соответствия".

В Самаре соберутся представители крупнейших федеральных промышленных предприятий и органов власти, в чью компетенцию входит аккредитация и оценка. Это важно в сегодняшних условиях, когда проблема замещения импорта выходит в ряд первоочередных задач и требует быстрого решения.

Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Компетентность и качество" и Всероссийская организация качества.

Основные направления конференции:

обеспечение промышленности РФ и различных лабораторий ресурсами и услугами в условиях импортонезависимости;

лучшие лабораторные, экспертные и аудиторские практики;

ориентиры "идеальной" лаборатории и другие.

Спикеры конференции: эксперты по аккредитации; технические эксперты и аудиторы; члены технических комитетов по стандартизации Росстандарта; представители Сотрудничества по международной прослеживаемости в аналитической химии (CITAC); члены Всероссийской организации качества; члены Всероссийской ассоциации "Росхимреактив" и другие.

Предполагается участие представителей федеральных и региональных органов власти.