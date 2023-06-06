В Самаре состоится конференция "Аккредитация. Компетентность" и выставка "Оценка соответствия"

С 26 по 30 июня 2023 года при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей в Самаре состоится IV международная конференция "Аккредитация. Компетентность" и выставка "Оценка соответствия".
В Самаре соберутся представители крупнейших федеральных промышленных предприятий и органов власти, в чью компетенцию входит аккредитация и оценка. Это важно в сегодняшних условиях, когда проблема замещения импорта выходит в ряд первоочередных задач и требует быстрого решения.
Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Компетентность и качество" и Всероссийская организация качества.
Основные направления конференции:
- обеспечение промышленности РФ и различных лабораторий ресурсами и услугами в условиях импортонезависимости;
- лучшие лабораторные, экспертные и аудиторские практики;
- ориентиры "идеальной" лаборатории и другие.
Спикеры конференции: эксперты по аккредитации; технические эксперты и аудиторы; члены технических комитетов по стандартизации Росстандарта; представители Сотрудничества по международной прослеживаемости в аналитической химии (CITAC); члены Всероссийской организации качества; члены Всероссийской ассоциации "Росхимреактив" и другие.
Предполагается участие представителей федеральных и региональных органов власти.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации