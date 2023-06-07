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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Технические идеи молодых специалистов Сызранского НПЗ жюри признало перспективными

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился второй этап традиционной научно-технической конференции НК "Роснефть". Молодые специалисты Сызранского НПЗ завоевали 2 бронзовые награды.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Призовое место в секции "Промышленная энергетика, энергоэффективность" завоевала лаборант центральной заводской лаборатории СНПЗ Айсылу Сафарова. Ее идея оптимизации работы оборудования касалась внедрения на установке производства серной кислоты (УМК-1) вспомогательного котла-утилизатора, предназначенного для утилизации теплоты дымовых газов. По мнению молодого специалиста, разработка может принести предприятию значительный экономический эффект за счет рационального использования тепловых ресурсов и дополнительной выработки острого пара для собственных нужд.

Сотрудники ремонтного производства СНПЗ: слесарь по ремонту технологических установок Андрей Карсунцев и металлизатор Евгений Поляков — получили награду конференции в секции "Оборудование нефтегазопереработки". Они предложили восстанавливать изношенные детали с помощью электроискровой наплавки. Преимущества этого метода — в сокращении сроков ремонта и повышении качества восстановления оборудования за счет мобильности и простоты использования самого аппарата и надежности наносимых им материалов.

XVI кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов "Роснефти" проходила на площадке Рязанской нефтеперерабатывающей компании. В ней участвовали 175 молодых сотрудников 23 дочерних обществ, успешно преодолевших первый региональный этап конкурса. Доклады участников прозвучали в 11 секциях. Почетные дипломы победителей и призеров получили 60 молодых специалистов.

Вовлекая молодежь в инновационную, исследовательскую и проектную деятельность, НК "Роснефть" не только решает насущные задачи совершенствования производственных процессов, но и дает возможность каждому сотруднику раскрыть свой потенциал. В будущем инновационные идеи молодежи найдут применение на производственных площадках нефтяной компании.

Впереди конкурсантов ждет финальный межрегиональный этап конференции.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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