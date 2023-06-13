До 18 июня можно подать заявки на участие в V всероссийском форуме "Дигория" и III Национальной премии "Дигория"

С 9 по 15 июля 2023 года в Нижнем Новгороде пройдут V всероссийский Форум "Дигория" и III национальная премия "Дигория". Подать заявки на участие можно до 18 июня 2023 года.

На протяжении пяти лет всероссийский форум "Дигория" объединяет интеллектуальный потенциал молодежи России. К участию приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в возрасте до 35 лет включительно.

Ключевая цель юбилейного форума — подготовка экспертного пула молодых профессионалов, способных самостоятельно реализовывать социальные исследования и общественно-политические проекты, предлагая нетривиальные решения актуальных политических вызовов, с учетом ценностных основ проводимой государственной политики.

Программа состоит из пяти профильных направлений: "Молодежь и страна"; "Социально-политическая экспертиза"; "Образование и просвещение"; "Медиа и коммуникации"; "Политические технологии".

Конкурсный отбор участников проводится в два последовательных этапа: первый этап — подача заявки через АИС "Молодежь России" до 18 июня; второй этап — конкурсный отбор на официальном сайте форума, который включает в себя выполнение заданий по профильным направлениями до 22 июня включительно.

Также продолжается регистрация на III национальную премию "Дигория". Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 18 июня 2023 года.

Цель премии — выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. К участию приглашаются молодые дипломированные специалисты социально-гуманитарного профиля, аспиранты, ученые и исследователи до 35 лет.

Премия вручается по трем номинациям: "Политические исследования"; "Политические технологии"; "Политические коммуникации".

Председателем экспертного совета премии станет Александр Харичев, начальник Управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации.

Работу экспертных советов Премии возглавят ведущие эксперты и ученые страны: Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог; Евгений Минченко, президент Российской̆ ассоциации по связям с общественностью, президент "Минченко Консалтинг", политтехнолог.

Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым 2 образовательным модулям, а также право участия в V Всероссийском Форуме "Дигория" вне конкурсного отбора (9 –15 июля 2023 года, г. Нижний Новгород), в рамках которого состоится объявление результатов премии.