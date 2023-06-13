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Молодежная политика Общество

До 18 июня можно подать заявки на участие в V всероссийском форуме "Дигория" и III Национальной премии "Дигория"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 15 июля 2023 года в Нижнем Новгороде пройдут V всероссийский Форум "Дигория" и III национальная премия "Дигория". Подать заявки на участие можно до 18 июня 2023 года.

На протяжении пяти лет всероссийский форум "Дигория" объединяет интеллектуальный потенциал молодежи России. К участию приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в возрасте до 35 лет включительно.

Ключевая цель юбилейного форума — подготовка экспертного пула молодых профессионалов, способных самостоятельно реализовывать социальные исследования и общественно-политические проекты, предлагая нетривиальные решения актуальных политических вызовов, с учетом ценностных основ проводимой государственной политики.

Программа состоит из пяти профильных направлений: "Молодежь и страна"; "Социально-политическая экспертиза"; "Образование и просвещение"; "Медиа и коммуникации"; "Политические технологии".

Конкурсный отбор участников проводится в два последовательных этапа: первый этап  — подача заявки через АИС "Молодежь России" до 18 июня; второй этап — конкурсный отбор на официальном сайте форума, который включает в себя выполнение заданий по профильным направлениями до 22 июня включительно. 

Также продолжается регистрация на III национальную премию "Дигория". Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 18 июня 2023 года.

Цель премии — выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. К участию приглашаются молодые дипломированные специалисты социально-гуманитарного профиля, аспиранты, ученые и исследователи до 35 лет.

Премия вручается по трем номинациям: "Политические исследования"; "Политические технологии"; "Политические коммуникации".

Председателем экспертного совета премии станет Александр Харичев, начальник Управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации.

Работу экспертных советов Премии возглавят ведущие эксперты и ученые страны: Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог; Евгений Минченко, президент Российской̆ ассоциации по связям с общественностью, президент "Минченко Консалтинг", политтехнолог.

Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым 2 образовательным модулям, а также право участия в V Всероссийском Форуме "Дигория" вне конкурсного отбора (9 –15 июля 2023 года, г. Нижний Новгород), в рамках которого состоится объявление результатов премии.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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