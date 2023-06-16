"iВолга" бьет рекорды: более 30 000 человек подали заявки на молодежный форум ПФО

Подведены итоги заявочной кампании молодежного форума ПФО "iВолга". В 2023 году свое желание принять участие в масштабном событии выразили более 30 000 граждан из 88 субъектов Российской Федерации.

Лидером по количеству заявок стала Самарская область — число желающих отправиться на форум превысило 12 800 человек. На втором месте по активности оказались Пензенская область и республика Марий Эл.

Из восьми профильных смен, которые будут реализованы в рамках программы форума, наибольшую популярность набрала "Территория спорта", собрав 4018 заявок. Площадка объединит руководителей и активистов ассоциации студенческих спортивных клубов, специалистов по работе с молодежью, начинающих ивент-менеджеров и других профессионалов в области спортивных событий и физической культуры.

Кроме профильных смен на "iВолге" 2023 года будут организованы специальные направления: "Медиалаборатория", "Молодежные парламенты" и "Поколение первых". Последнее оказалось наиболее востребованным среди потенциальных участников — на участие в данном направлении поступило 5185 заявок.

Отметим, что в 2023 году молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" пройдет в Самарской области в одиннадцатый раз. С 21 по 29 июля в фестивальном парке Мастрюковских озер для 2000 участников развернется целый палаточный лагерь. Главная тематика форума этого года — "Организация событий". Участников ожидают тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.

Организаторами форума выступают правительство Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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