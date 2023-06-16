Предложения молодых практиков Новокуйбышевского НПЗ поддержали эксперты

Молодые специалисты Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода привезли с научно-технической конференции НК "Роснефть" "золото", "серебро" и "бронзу", а также были отмечены в шести номинациях.

В Рязани завершился второй этап XVI научно-технической конференции молодых специалистов Роснефти. Компания активно вовлекает молодежь в инновационную, исследовательскую и проектную деятельность, которая помогает профессионально расти специалистам и серьезно влияет на повышение эффективности производства.

В этом году в мероприятии приняли участие 175 представителей 23 дочерних обществ Роснефти из Москвы, Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Ангарска, Ачинска, Нижневартовска, Комсомольска-на-Амуре, Туапсе, Саратова, Бузулука и Уфы. Все они уже стали победителями научных конференций на уровне своих предприятий. На втором этапе в Рязани исследовательские работы молодых химиков, технологов, кадровиков и специалистов других профилей, ставшие итогом практической деятельности на производстве, оценивали пять десятков экспертов из числа руководителей подразделений Роснефти и дочерних обществ компании.

Награждение Климовой и Кондратьева

По результатам конференции почетными дипломами были отмечены 60 участников. Среди победителей и молодые специалисты Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Ведущий специалист отдела моделирования производственных процессов Андрей Кондратьев вместе со своей коллегой ведущим экономистом экономического отдела Еленой Климовой представили на суд экспертной комиссии свой доклад, посвященный извлечению компонентов сырья нефтегазохимии на АГФУ-1 и их дальнейшее перераспределение по обществам групп.

Если предельно упростить эту сложную тему, то молодые специалисты занялись вопросом максимального использования нефти. На сегодняшний день после ее переработки остаются фракции, из которых при вторичной переработке могли бы изготавливаться, к примеру, лекарства, удобрения или пластик. Новокуйбышевские молодые специалисты дают экономическое обоснование выгоды такой переработки. "Полностью согласен с нашим величайшим химиком Дмитрием Менделеевым, который говорил, что сжигать нефть — все равно что топить печку ассигнациями. Наша цель в будущем — максимальная переработка всех компонентов, получаемых из нефти", — говорит Андрей Кондратьев. Работа Андрея и Елены отмечена экспертами в номинации "Вклад в экономическую технологию".

Инженер учебного центра Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Евгения Шараева на научно-технической конференции заработала две награды. Третье место она получила в секции "Труд, юриспруденция, персонал", представив проект "Практико-ориентированная онлайн-конференция "Узнаём профессию с лучшими". А в секции "Информационные технологии и автоматизация производства" в номинации "Решение актуальных проблем" отмечена ещё одна её работа — "Внедрение автоматизированной системы для оценки обученности персонала подразделений на основе стандарта ПАО "НК "Роснефть".

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод — один из лидеров компании. У нас производится высококачественная продукция, отвечающая мировым стандартам. Это требует высокой квалификации персонала, которая поддерживается благодаря строгому режиму обучения, чтобы исключать всевозможные ошибки на производстве. Для повышения эффективности системы обучения было принято решение внедрить автоматизированную базу в соответствии со стандартом компании. Наша автоматизированная система не только содержит полные данные о профессиональной подготовке каждого сотрудника, но и своевременно напомнит руководителю подразделения о необходимости пройти обучение его сотрудникам", — рассказала нашему изданию Евгения Шараева.

Евгения Анашкина

Научно-техническая конференция молодых специалистов Роснефти проводится в три этапа. Два уже позади. Впереди исследователей и новаторов ожидает итоговая межрегиональная научно-техническая конференция в Москве. Ее победители получат шанс воплотить свои проекты в жизнь на производстве.