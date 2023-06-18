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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На озере Паршино в Самаре утонула женщина

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 июня, в 20:30, из озера Паршино в Самаре очевидцы подняли из воды тело женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области

Личность погибшей устанавливают. Обстоятельства случившегося выясняют.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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