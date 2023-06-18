На озере Паршино в Самаре утонула женщина

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В субботу, 17 июня, в 20:30, из озера Паршино в Самаре очевидцы подняли из воды тело женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области