Стартовал отборочный этап на "Кубок КВН Приволжского федерального округа"

С 25 по 27 июля в Самарской области в рамках молодежного форума ПФО "iВолга" пройдет "Кубок КВН Приволжского федерального округа".

Главная цель "Кубка КВН" — поддержка талантливой молодежи Приволжья, развитие ее творческого потенциала и популяризация игры среди молодого поколения.

К участию в Кубке приглашаются команды КВН из регионов Приволжского федерального округа. Участниками команд могут выступать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Заявки на отборочный этап принимаются на электронную почту: kvn-samara@yandex.ru до 1 июля 2023 года. Также к заявке необходимо прикрепить видеозапись с творческим выступлением команды в жанре конкурса "Приветствие" длительностью не более 10 минут и сценарий творческого выступления в текстовом виде.

"Кубок КВН" на iВолге — это новый опыт, новая форма проведения игры на форуме. Ранее это была совокупность выступлений команд высшей лиги международного союза КВН, круглые столы и творческие встречи для участников форума. Но мы понимаем, что хотим большего, — рассказал руководитель проекта, заслуженный работник культуры Самарской области, абсолютный чемпион международного союза КВН, руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов. — Участники должны будут представить свой регион, у команд должен быть узнаваемый стиль. Хотелось бы увидеть что-то свежее, актуальное, то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас. Ведь КВН — это, прежде всего, про молодежь".

"Кубок КВН" пройдет в несколько этапов. Первый, отборочный, включает прием заявок и работу экспертной группы. Команды, прошедшие отбор, получат приглашение на участие в следующих ступенях "Кубка КВН".

На втором этапе команды с помощью онлайн-консультаций начнут подготовку к концертным выступлениям. Третий этап предполагает очную работу редакторской группы с командами-участницами на территории форума, репетиции и мероприятия, которые помогут коллективам повысить компетенции и профессионально выступить в итоговой игре.

Очный этап "Кубка КВН ПФО" пройдет с 25 по 27 июля 2023 года в фестивальном парке Мастрюковских озер. Команда-победитель получит денежный сертификат на подготовку к участию в международном фестивале команд КВН "КиВиН-2024". Воспользоваться призом можно будет до 15 декабря 2023 года. Потратить выигранные средства команда сможет на оплату услуг редакторской группы, приобретение и/или изготовление костюмов и реквизита.

Организатором "Кубка КВН Приволжского федерального округа" выступает дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" под патронажем аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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