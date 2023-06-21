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Молодежная политика Общество

Стартовал отборочный этап на "Кубок КВН Приволжского федерального округа"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 27 июля в Самарской области в рамках молодежного форума ПФО "iВолга" пройдет "Кубок КВН Приволжского федерального округа".

Главная цель "Кубка КВН" — поддержка талантливой молодежи Приволжья, развитие ее творческого потенциала и популяризация игры среди молодого поколения.

К участию в Кубке приглашаются команды КВН из регионов Приволжского федерального округа. Участниками команд могут выступать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Заявки на отборочный этап принимаются на электронную почту: kvn-samara@yandex.ru до 1 июля 2023 года. Также к заявке необходимо прикрепить видеозапись с творческим выступлением команды в жанре конкурса "Приветствие" длительностью не более 10 минут и сценарий творческого выступления в текстовом виде.

"Кубок КВН" на iВолге — это новый опыт, новая форма проведения игры на форуме. Ранее это была совокупность выступлений команд высшей лиги международного союза КВН, круглые столы и творческие встречи для участников форума. Но мы понимаем, что хотим большего, — рассказал руководитель проекта, заслуженный работник культуры Самарской области, абсолютный чемпион международного союза КВН, руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов. — Участники должны будут представить свой регион, у команд должен быть узнаваемый стиль. Хотелось бы увидеть что-то свежее, актуальное, то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас. Ведь КВН — это, прежде всего, про молодежь".

"Кубок КВН" пройдет в несколько этапов. Первый, отборочный, включает прием заявок и работу экспертной группы. Команды, прошедшие отбор, получат приглашение на участие в следующих ступенях "Кубка КВН".

На втором этапе команды с помощью онлайн-консультаций начнут подготовку к концертным выступлениям. Третий этап предполагает очную работу редакторской группы с командами-участницами на территории форума, репетиции и мероприятия, которые помогут коллективам повысить компетенции и профессионально выступить в итоговой игре.

Очный этап "Кубка КВН ПФО" пройдет с 25 по 27 июля 2023 года в фестивальном парке Мастрюковских озер. Команда-победитель получит денежный сертификат на подготовку к участию в международном фестивале команд КВН "КиВиН-2024". Воспользоваться призом можно будет до 15 декабря 2023 года. Потратить выигранные средства команда сможет на оплату услуг редакторской группы, приобретение и/или изготовление костюмов и реквизита.

Организатором "Кубка КВН Приволжского федерального округа" выступает дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" под патронажем аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Следить за главными новостями форума можно на сайте, в официальной группе "ВКонтакте"  и в Telegram-канале.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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