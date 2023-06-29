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Молодежная политика Общество

Стартовала регистрация на Всемирный фестиваль молодежи-2024

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начался прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Чтобы стать частью такого масштабного события для молодежи, необходимо подать заявку и пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля.

"Одна из целей Всемирного фестиваля молодежи - создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодежью всей планеты. В 2024 году площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе - уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве", - поделилась руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых людей со всего мира в возрасте от 18 до 35 лет, деятельность которых связана со сферами бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и другими различными сферами жизни. Впервые фестиваль примет подростков от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

"Сегодня мы стоим на пороге очень важного события - Всемирного фестиваля молодежи. Решение о его проведении было принято президентом России Владимиром Путиным. В 2024 году молодые люди разных стран, объединенные желанием жить в мире и согласии, готовые творить, созидать, добиваться поставленных целей и достигать вершин, встретятся в Сочи. Уверен, в числе активных участников будут сотни талантливых студентов, ученых, представителей молодежных, патриотических и общественных организаций, добровольческого движения Самарской губернии", - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Всемирный фестиваль молодежи будет включать в себя деловую и культурную программу. Каждый желающий может предложить свои идеи по программе через двуязычный (русско-английский) чат-бот "Программный директор ВФМ".

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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