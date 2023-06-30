Звание "ЭкоЛидер" ко многому обязывает

Забота об окружающей среде — одна из главных тенденций времени на десятилетие вперед. АО "Транснефть - Приволга" проводит системную работу в этом направлении, нацеленную на снижение выбросов в атмосферу, повышение качества очистки сточных вод, улучшение состояния земельных ресурсов, а также восстановление речных биоресурсов.

Модернизация производства

Являясь дочерним предприятием крупнейшей в мире трубопроводной компании "Транснефть", отмечающей в этом году 30-летие, АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает бесперебойную и безопасную транспортировку нефти по трубопроводам шести регионов России, ее хранение и поставку конечным потребителям.

Каждый участок этой работы требует строгого соблюдения регламентов и норм, разработанных и утвержденных в Компании.

За последние годы в подразделениях предприятия проделана большая работа по модернизации производства. Резервуарный парк оснащен понтонами или плавающими крышами современных конструкций, заменено устаревшее оборудование в котельных, реконструированы очистные сооружения на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Красный Яр", "Ефимовка" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) и "Бавлы" Бугурусланского РНУ. Введена в строй струйно-абсорбционная установка рекуперации паров нефти на нефтеналивной эстакаде ЛПДС "Кротовка". Все это позволило снизить объем удельных выбросов в атмосферный воздух за 2018–2022 годы на 19,5%.

Инновационные технологии

Реконструкция и строительство очистных сооружений в тот же период позволили ввести в эксплуатацию станции очистки производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС "Красный Яр" и ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ, станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке Самара Самарского РНУ, ЛПДС "Красноармейская" Саратовского РНУ и ЛПДС "Ефимовка". Примечательно, что качество воды после очистки соответствует природным параметрам, пригодным для рыборазведения.

Такой результат достигнут в том числе благодаря внедрению инновационной технологии с использованием мембранных биореакторов. Вкупе с мелкопузырчатой аэрацией она удаляет больше аммонийного и нитритного азота. Предельно допустимые концентрации этих веществ в стоках строго регламентируются.

Замена воздушных компрессоров эжекторами на станции очистки производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ позволила снизить ее энергопотребление на 30%. Флотационная установка, заменившая воздушные компрессоры на эжекторы, разработана в рамках опытно-конструкторской работы ООО "НИИ Транснефть" и Тюменского РМЗ АО "Транснефть - Сибирь". Обеспечить эффективное перемешивание и отсутствие застойных зон в поступающих сточных водах позволяет гидравлическая схема инновационного комплекса, которая дополнена напорными камерами цилиндрической формы. Оборудование для четырех из пяти станций очистки сточных вод изготовлено на Тюменском РМЗ АО "Транснефть - Сибирь".

Контроль и восполнение

Выполняя требования природоохранного законодательства, АО "Транснефть - Приволга" построило за пять последних лет 22 площадки временного накопления отходов и металлолома на 11 производственных объектах.

Контроль экологической составляющей деятельности предприятия ведут четыре аккредитованных лаборатории экоаналитического контроля (ЛЭАК) — по одной в каждом районном нефтепроводном управлении. В их обязанности входит мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод в зоне влияния производственных объектов, земельных ресурсов на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов. Опыт сотрудников лабораторий и необходимый инструментарий обеспечивают высокий уровень экоаналитического контроля.

Восполняя биологические ресурсы, предприятие ежегодно выпускает в водоемы Азово-Черноморского и Волго-Каспийского рыбохозяйственного бассейна рыбную молодь. За пять лет водные биоресурсы пополнили свыше 1,4 млн мальков сазана, стерляди, русского осетра, толстолобика.

Было бы несправедливо обойти вниманием вклад в защиту природы сотрудников АО "Транснефть - Приволга". Они ежегодно принимают участие в экологических субботниках и акциях по уборке и благоустройству территорий и высадке деревьев. Территория в районе озера на улице 5-я просека в Самаре приведена в порядок силами предприятия. После реконструкции ее не узнать — укреплена береговая линия, отремонтирован пирс, установлено ограждение и пандус, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки, подключено освещение, на детской площадке уложено антитравматическое покрытие. Все это вернуло уголок природы с дубовой рощей и озером людям.

Вклад АО "Транснефть - Приволга" в заботу о природе и восполнение ее ресурсов не раз отмечался ежегодным региональным конкурсом "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". По итогам 2022 года АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер" в третий раз. В год 70-летнего юбилея АО "Транснефть - Приволга" получить такую награду было особенно приятно.