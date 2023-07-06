В Советском районе Самары объединят два детских сада

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым два детских сада в Советском районе будут объединены в один.
Реорганизовать планируют два детских сада комбинированного вида — № 240 (Балхашский проезд, 4) и № 133 (Балхашский проезд, 4а).
"Реорганизовать путем присоединения детского сада № 133 к детскому саду № 240", — отмечается в документе, подписанном главой города Еленой Лапушкиной.
Объединенный сад будет функционировать под номером 240. К нему перейдут права и обязанности присоединенного учреждения.
В качестве причины реорганизации власти отмечают "ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными учреждениями Самары в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности".
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!