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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Иногородние бизнесмены получили нефтяные участки в Самарской области

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжскнедра разыграли четыре нефтяных участка в Самарской области, желающих нашли лишь на половину из них.

Фото: https://etpgpb.ru

Губернский участок площадью 650,7 кв. км расположен на территории Красноармейского, Большеглушицкого и Пестравского районов. В пределах участка подготовлены к глубокому поисковому бурению Губернская, Северо-Пестравская, Хачбулагская, Чагорская, Ютовская и частично Чудовская структуры. Запасы нефти по категории D0 составляют - 1,462 млн т, Dл - 4 млн т, D1 - 6 млн т, газа- по категории D1 - 1,3 млрд куб. метра.

На этот лот претендовало только ООО "УДС нефть" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина, ему участок и достался за начальные 28,9 млн рублей.

Приволжский участок недр находится в Приволжском и Хворостянском районах. Его площадь составляет 387 кв. километров. Ресурсы нефти по категории Dл - 2 млн т, D1 - 0,5 млн т, газа по категории D1 - 0,4 млрд куб. м, D2 - 0,2 млрд куб. метров.

На разработку этого месторождения претендовали ООО "Резонанс" и ООО "Регион-нефть", подконтрольное сызранскому бизнесмену Юрию Тайдакову. Заявку последнего комиссия не приняла ввиду нарушений в документах. Поэтому "Резонанс" получит лицензию за минимальную цену - 7,5 млн рублей. По данным ИАС Seldon.Basis, компания аффилирована бизнесменам Григорию Мясникову и его сыну, депутату ульяновского законодательного собрания Николаю Мясникову.

На Тангайский и Тремасовский участки заявок не поступило. Первый был выставлен почти за 5,2 млн руб., второй - 115,8 млн рублей.

Площадь Тремасовского участка - 477 кв. километров. Находится в границах Красноярского и Елховского районов. На участке расположено Тремасовское нефтяное месторождение с запасами нефти по категории С1 -0,840/0,350 млн т, С2 - 0,302/0,100 млн тонн. На Тремасовском участке подготовлены к глубокому поисковому бурению Безреченская структура и Западный купол Тремасовской структуры с суммарными извлекаемыми ресурсами нефти категории D0 - 0,688 млн тонн. Запасы нефти по категории Dл - 4 млн т, D1 - 2,5 млн. т, газа по категории D1 - 0,2 млрд куб. метра.

Тангайский участок недр расположен в пределах Елховского, Красноярского и Сергиевского районов. Его площадь составляет 162,2 кв. километра. В границах участка находится подготовленная к глубокому поисковому бурению Тангайская структура с извлекаемыми ресурсами нефти категории D0 - 0,099 млн тонн. Запасы нефти по категории Dл составляют 1 млн т, D1 - 1,3 млн тонн.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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