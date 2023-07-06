Иногородние бизнесмены получили нефтяные участки в Самарской области

Приволжскнедра разыграли четыре нефтяных участка в Самарской области, желающих нашли лишь на половину из них.

Губернский участок площадью 650,7 кв. км расположен на территории Красноармейского, Большеглушицкого и Пестравского районов. В пределах участка подготовлены к глубокому поисковому бурению Губернская, Северо-Пестравская, Хачбулагская, Чагорская, Ютовская и частично Чудовская структуры. Запасы нефти по категории D0 составляют - 1,462 млн т, Dл - 4 млн т, D1 - 6 млн т, газа- по категории D1 - 1,3 млрд куб. метра.

На этот лот претендовало только ООО "УДС нефть" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина, ему участок и достался за начальные 28,9 млн рублей.

Приволжский участок недр находится в Приволжском и Хворостянском районах. Его площадь составляет 387 кв. километров. Ресурсы нефти по категории Dл - 2 млн т, D1 - 0,5 млн т, газа по категории D1 - 0,4 млрд куб. м, D2 - 0,2 млрд куб. метров.

На разработку этого месторождения претендовали ООО "Резонанс" и ООО "Регион-нефть", подконтрольное сызранскому бизнесмену Юрию Тайдакову. Заявку последнего комиссия не приняла ввиду нарушений в документах. Поэтому "Резонанс" получит лицензию за минимальную цену - 7,5 млн рублей. По данным ИАС Seldon.Basis, компания аффилирована бизнесменам Григорию Мясникову и его сыну, депутату ульяновского законодательного собрания Николаю Мясникову.

На Тангайский и Тремасовский участки заявок не поступило. Первый был выставлен почти за 5,2 млн руб., второй - 115,8 млн рублей.

Площадь Тремасовского участка - 477 кв. километров. Находится в границах Красноярского и Елховского районов. На участке расположено Тремасовское нефтяное месторождение с запасами нефти по категории С1 -0,840/0,350 млн т, С2 - 0,302/0,100 млн тонн. На Тремасовском участке подготовлены к глубокому поисковому бурению Безреченская структура и Западный купол Тремасовской структуры с суммарными извлекаемыми ресурсами нефти категории D0 - 0,688 млн тонн. Запасы нефти по категории Dл - 4 млн т, D1 - 2,5 млн. т, газа по категории D1 - 0,2 млрд куб. метра.

Тангайский участок недр расположен в пределах Елховского, Красноярского и Сергиевского районов. Его площадь составляет 162,2 кв. километра. В границах участка находится подготовленная к глубокому поисковому бурению Тангайская структура с извлекаемыми ресурсами нефти категории D0 - 0,099 млн тонн. Запасы нефти по категории Dл составляют 1 млн т, D1 - 1,3 млн тонн.