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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" организовало техническую экскурсию для преподавателей СамГТУ и Новокуйбышевского учебного центра

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" организовало визит преподавателей Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ЧПОУ Новокуйбышевского учебного центра (НУЦ) в головной офис предприятия. Мероприятие было организовано в рамках профориентационной деятельности компании и приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Преподаватели ознакомились с работой территориального диспетчерского пункта (ТДП) в г. Самаре. Экскурсию провел заместитель генерального директора по товарно-транспортной деятельности Александр Баканов. Гости осмотрели ситуационный центр, узнали о том, как выстроена деятельность управляющих диспетчеров, ознакомились с Единой системой диспетчерского управления. Сотрудники ТДП продемонстрировали работу диспетчерского тренажера, ознакомили с оборудованием и условиями труда.

Также в ходе визита обсуждались вопросы взаимодействия при подготовке востребованных в отрасли специалистов.

"Такие экскурсии — одна из форм взаимодействия вуза с нашими партнерами. Преподавателям показали особенности технологического процесса. Совместная системная работа позволит вузу готовить специалистов в соответствии с потребностями высокотехнологичного производства", — отметила заведующий кафедрой трубопроводного транспорта Института нефтегазовых технологий СамГТУ Екатерина Стефанюк.

По итогам мероприятия намечены шаги дальнейшего взаимодействия в области подготовки кадров. Студенты профильных направлений будут закреплять полученные знания и навыки на производственной практике на объектах АО "Транснефть - Приволга", сотрудники предприятия будут повышать профессиональный уровень на базе Новокуйбышевского учебного комбината.

Сотрудничество предприятия с учебными заведениями продолжается уже нескольких десятилетий. При финансовом содействии АО "Транснефть - Приволга" на базе кафедры "Трубопроводный транспорт" СамГТУ открыто несколько предметных лаборатории, которые оснащены компьютерной техникой и современным оборудованием. Компания оказывает поддержку в развитии материально-технической базы ЧПОУ НУЦ, где ведется обучение сотрудников рабочих профессий — электромонтеров, слесарей по ремонту технологического оборудования, лаборантов химического анализа, электрогазосварщиков, слесарей по контрольно-измерительным приборам.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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