АО "Транснефть - Приволга" организовало визит преподавателей Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ЧПОУ Новокуйбышевского учебного центра (НУЦ) в головной офис предприятия. Мероприятие было организовано в рамках профориентационной деятельности компании и приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть".

Преподаватели ознакомились с работой территориального диспетчерского пункта (ТДП) в г. Самаре. Экскурсию провел заместитель генерального директора по товарно-транспортной деятельности Александр Баканов. Гости осмотрели ситуационный центр, узнали о том, как выстроена деятельность управляющих диспетчеров, ознакомились с Единой системой диспетчерского управления. Сотрудники ТДП продемонстрировали работу диспетчерского тренажера, ознакомили с оборудованием и условиями труда.

Также в ходе визита обсуждались вопросы взаимодействия при подготовке востребованных в отрасли специалистов.

"Такие экскурсии — одна из форм взаимодействия вуза с нашими партнерами. Преподавателям показали особенности технологического процесса. Совместная системная работа позволит вузу готовить специалистов в соответствии с потребностями высокотехнологичного производства", — отметила заведующий кафедрой трубопроводного транспорта Института нефтегазовых технологий СамГТУ Екатерина Стефанюк.

По итогам мероприятия намечены шаги дальнейшего взаимодействия в области подготовки кадров. Студенты профильных направлений будут закреплять полученные знания и навыки на производственной практике на объектах АО "Транснефть - Приволга", сотрудники предприятия будут повышать профессиональный уровень на базе Новокуйбышевского учебного комбината.