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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение в Самарской области

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Самарского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре.

По легенде учений в результате нарушения технологического процесса произошло "возгорание" нефти в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м. Система пожаротушения в штатном режиме не сработала.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды (ВПК) НПС "Покровская", члены добровольной пожарной дружины. Для оказания помощи в тушении пожара после оповещения прибыли пожарные караулы ВПК линейной производственно-диспетчерской станции "Прибой" АО "Транснефть - Дружба", пожарно-спасательной части (ПСЧ) — 115 ПСО № 44, 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В учении приняли участие более 30 человек, использовалось 4 единицы техники.

По итогам ПТУ была дана положительная оценка эффективности взаимодействия дежурного караула договорного подразделения пожарной части со службами НПС, принимавшими участие в тушении условного пожара. Персонал подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Все поставленные цели и задачи были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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