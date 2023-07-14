УФНС России по Самарской области напоминает о сроке уплаты НДФЛ за 2022 год - не позднее 17 июля 2023 года.
Речь идет о тех гражданах, кто до 2 мая 2023 года подал декларацию о полученных в 2022 году доходах с исчисленной в ней суммой налога на доходы физических лиц к уплате, сообщает ведомство.
К примеру, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников или является предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет.
Напомним, подробная информация с перечнем тех, кому предстоит оплатить НДФЛ в рамках декларационной кампании, представлена в специальном разделе на сайте ФНС России.
Как отмечают в УФНС России по Самарской области, налогоплательщики все чаще взаимодействуют с налоговым ведомством в дистанционном формате через сайт ФНС России и оплачивают налоги в режиме онлайн. В частности, в первом полугодии из 285 тыс. деклараций налогоплательщиками было сформировано более 77% деклараций в электронном виде, что на 17% превысило аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, реализован еще один способ - через Единый портал государственных услуг самарцы направили в налоговый орган 431 декларацию.
Оплатить налог можно любым удобным вариантом: не выходя из дома с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России: "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" или традиционным способом - через банк или почту. С 18 июля 2023 года за каждый просроченный день уплаты НДФЛ начисляется пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
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