Кандидатом от партии "Новые люди" стал Сергей Пухаев

В избирательную комиссию Самарской области поступила заявка от шестого кандидата на пост главы 63 региона. Его выдвинула партия "Новые люди". Кандидатом стал Пухаев Сергей Ефталикович.
По данным, которые сам мужчина указал на своей странице в соцсети, Сергей Пухаев родился в мае 1980 года. Он женат, имеет два высших образования - окончил СГЭУ и СГАСУ.
Сергей Пухаев является учредителем ООО "Строительно-монтажное управление-5" и учредителем и директором ООО "УН" (вид деятельности компании - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имущество).
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.