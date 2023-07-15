Кандидатом от партии "Новые люди" стал Сергей Пухаев

В избирательную комиссию Самарской области поступила заявка от шестого кандидата на пост главы 63 региона. Его выдвинула партия "Новые люди". Кандидатом стал Пухаев Сергей Ефталикович.

По данным, которые сам мужчина указал на своей странице в соцсети, Сергей Пухаев родился в мае 1980 года. Он женат, имеет два высших образования - окончил СГЭУ и СГАСУ.

Сергей Пухаев является учредителем ООО "Строительно-монтажное управление-5" и учредителем и директором ООО "УН" (вид деятельности компании - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имущество).