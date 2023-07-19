АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за шесть месяцев текущего года. За указанный период специалистами лабораторий было взято на анализ 22 тыс. проб почвы, воздуха, питьевой и сточной воды.

Основной объем исследований — 17,6 тыс.– выполнен силами лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) акционерного общества, остальные пробы передавались на исследование в сторонние и государственные аналитические лаборатории. Превышений допустимых концентраций не фиксировалось.

Мониторинг источников загрязнения окружающей среды проводится на постоянной основе в соответствии с утвержденными планами с целью контроля соблюдения действующих нормативов на площадочных производственных объектах АО "Транснефть - Приволга" и линейной части обслуживаемых магистральных трубопроводов.

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК. Лаборатории оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

В первой половине года выполнено дооснащение лабораторий Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) современными пробоотборниками и термогигрометрами.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В текущем году ведется строительство одиннадцати площадок временного накопления отходов и металлолома на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка", нефтеналивной эстакаде "Кротовка" и одной площадки на нефтеперекачивающей станции "Муханово" Бугурусланского РНУ.

В первом полугодии сотрудники филиалов активно проводили экологические мероприятия, убирали водоохранные зоны рек Бавлинка в Республике Татарстан, Большой Кинель в Оренбургской области, Маянга, Волга и Большой Караман — в Саратовской области, проводили очистку береговой линии Волги, ериков в Волго-Ахтубинской пойме, выполняли благоустройство скверов и парковых зон в Самаре, Новокуйбышевске, Волгограде. Молодые специалисты предприятия приняли участие в экологических акциях "Сад Памяти", "Аллея Победы", "День земли".

В год своего 70-летия АО "Транснефть - Приволга" награждено дипломом II степени в номинации "Промышленный гигант" в конкурсе "Эколидер" Самарской области.