В Самарской области для участников СВО выделят 776 земельных участков

В Закон Самарской области "О земле" будут внесены изменения. Речь идет о предоставлении участникам специальной военной операции, а также членам их семей в случае гибели права на бесплатное предоставление земельных участков, сообщили в министерстве имущественных отношений Самарской области.

Право на предоставление земельного участка имеют военнослужащие, контрактники, росгвардейцы, члены их семей, если сам участник СВО погиб от травм, ран и болезней, полученных им в ходе участия в СВО.

Предоставлять земельные участки будут Героям Российской Федерации либо награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Они должны являться ветеранами боевых действий.

Земельные участки будут предоставляться из земель Минобороны России, переданных в собственность субъектов Российской Федерации. Если в регионе нет таких участков, то предусматривается предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в заявительном порядке.

Таким образом, для льготных категорий граждан будут предоставляться однократно свободные земельные участки из земель, расположенных в пределах Самарской области, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.

По предварительным данным, к льготной категории граждан относится 776 человек.

Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу.