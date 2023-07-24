В Самарской области для участников СВО выделят 776 земельных участков

В Закон Самарской области "О земле" будут внесены изменения. Речь идет о предоставлении участникам специальной военной операции, а также членам их семей в случае гибели права на бесплатное предоставление земельных участков, сообщили в министерстве имущественных отношений Самарской области.
Право на предоставление земельного участка имеют военнослужащие, контрактники, росгвардейцы, члены их семей, если сам участник СВО погиб от травм, ран и болезней, полученных им в ходе участия в СВО.
Предоставлять земельные участки будут Героям Российской Федерации либо награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Они должны являться ветеранами боевых действий.
Земельные участки будут предоставляться из земель Минобороны России, переданных в собственность субъектов Российской Федерации. Если в регионе нет таких участков, то предусматривается предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в заявительном порядке.
Таким образом, для льготных категорий граждан будут предоставляться однократно свободные земельные участки из земель, расположенных в пределах Самарской области, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.
По предварительным данным, к льготной категории граждан относится 776 человек.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.