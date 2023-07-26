На самарской школе появился мурал "Открытие возможностей"

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В рамках мероприятий, посвященных "Году педагога и наставника" в Самаре на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова самарский художник Дмитрий Пирог нарисовал мурал "Открытие возможностей".

Фото: предоставлено департаментом образования