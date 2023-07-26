На самарской школе появился мурал "Открытие возможностей"

В рамках мероприятий, посвященных "Году педагога и наставника" в Самаре на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова самарский художник Дмитрий Пирог нарисовал мурал "Открытие возможностей".
На мурале изображен ученый, который в одной руке держит книгу, символизирующую богатство накопленных знаний и изучение прошлого. Вторая рука тянется к огромному левитирующему замку — воплощению преград, которые человек может преодолеть в своем стремлении к новым открытиям.
Эскиз мурала стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормАРТ".
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".