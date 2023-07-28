Из-за киносъемок в Самаре перекроют ул. Галактионовскую

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В Самаре в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении киносъемки с 08:00 до 23:00 30 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Галактионовской.