Жители Самарской области примут участие в фотоконкурсе "Знание.Россия", посвященном достижениям страны в XXI веке

Общество "Знание" запустило фотоконкурс Знание.Россия, призванный через фотографии показать достижения нашей страны в XXI веке. В финале будут выбраны 65 победителей, которые получат ценные призы и смогут отправиться в фотоэкспедицию по России.

Победители получат возможность организовать персональную фотовыставку, а лучшие работы по итогам конкурса войдут в уникальный фотофонд нового столетия.

Одной из целей конкурса станет создание самой большой всероссийской базы фотографий, а также формирование команды фотографов-профессионалов, которые создадут уникальный просветительский фотофонд Общества "Знание".

Попробовать свои силы в конкурсе может любой гражданин РФ (от 14 лет). Профессионалы и любители могут представить на конкурс фото, сделанные фотоаппаратом или мобильным устройством. Участие в конкурсе бесплатное, сбор заявок продлится до 5 октября 2023 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

"Проект "Знание.Россия" станет самым масштабным фотоконкурсом России. Это шанс для каждого выразить свою любовь к Родине через взгляд на, быть может, привычные нам вещи и явления. Показать, что настоящая Россия — это и великие научные открытия, и бережно сохраненная природа заповедников, это слезы счастья на глазах спортсменов-победителей и радость учеников, идущих в первый раз в школу. Все это — то, чем можно и нужно гордиться, наша живая, эмоциональная, открытая новому страна, современная история которой создается прямо сейчас и с нашим непосредственным участием", — рассказал о конкурсе генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участники могут выбрать одну из пяти номинаций: наука и технологии, искусство и спорт, природа, люди, архитектура и урбанистика.Чтобы привлечь максимальное количество конкурсантов, предусмотрены также три специальные номинации. В частности, "Знание.Россия" станет первым в мире фотоконкурсом с номинацией для авторов, создающих изображения с помощью искусственного интеллекта.

В спецноминации "Коллаборация с искусственным интеллектом" будут оцениваться дополненные или обработанные искусственным интеллектом авторские фото от непрофессионалов. Еще одна спецноминация — "Народный выбор" — для фотографов-любителей с голосованием за лучшее фото в соцсетях. В спецноминации Движения Первых "Выбор Первых" самые душевные, креативные и эмоциональные фото из тех, что уже отобрали профессионалы, выберут дети.

Оценивать мастерство участников будут в три этапа. На первом, отборочном, экспертная комиссия из 14 профессиональных фотографов оценит все присланные на конкурс снимки по 5-балльной шкале. Фото с оценкой "4" и "5" пройдут в полуфинал. На этом этапе оценкой мастерства займутся не только профессионалы, но и экспертный совет, в который входят представители партнеров конкурса и лидеры общественного мнения. В финал выйдут по 100 лучших снимков в каждой из основных номинаций, а также по 50 фотографий в трех спецноминациях.

В финале будут выбраны 65 победителей — по 10 лауреатов и одному лидеру в каждой номинации. Победители получат ценные призы, возможность организовать персональную выставку в известных творческих пространствах столицы и даже отправятся в фотоэкспедицию по России в 2024 году. Участники конкурса также смогут пройти стажировку в Российском обществе "Знание"и на других площадках.