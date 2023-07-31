Август в Самарской области начнется с дождей

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Синоптики Приволжского УГМС составили прогноз погоды на ближайшие дни. По данным специалистов, с 31 июля по 2 августа в Самаре и области ожидается теплая, местами дождливая, погода.