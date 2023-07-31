Август в Самарской области начнется с дождей

Синоптики Приволжского УГМС составили прогноз погоды на ближайшие дни. По данным специалистов, с 31 июля по 2 августа в Самаре и области ожидается теплая, местами дождливая, погода.
В понедельник, 31 июля, в Самаре прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.
Во вторник, 1 августа, в регионе сохранится облачная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C.
2 числа существенных осадков в Самарской области не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C. Днем воздух прогреется до +25…+30 °C.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".