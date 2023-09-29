В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

Мэрия Самары внесла в реестр маршрутов общественного транспорта новый автобус №84. Соответствующие постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, перевозки будут осуществляться между ул. Батайской (Красноглинский район) и самарским железнодорожным вокзалом. Также запланирован укороченный вариант маршрута от остановки "ПАО "Кузнецов" до вокзала.

Льготы и транспортные карты на маршруте действовать не будут.

Дата начала движения автобусов пока неизвестна.