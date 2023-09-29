В Тольятти прошел медиафорум "Контекст"

В Тольятти прошел восьмой медиаинтенсив медиафорума "Контекст". Около 300 студентов и школьников города собрались в Тольяттинском государственном университете, чтобы принять стать участниками тренингов по созданию контента от ведущих экспертов и начать свое обучение в медиасфере.
На встрече перед ребятами выступили Анастасия Резникова, маркетолог, автор текстов, редактор, член Союза журналистов России и Сергей Кассиров, руководитель управления по взаимодействию с социальными сетями департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Анастасия рассказала участникам медиаинтенсива, как создавать качественный контент и продвигать его в социальных сетях. Помимо этого, спикер объяснила механику работы социальных сетей, а также технические особенности формирования интересного контента.
Сергей Кассиров рассказал про продвижение молодежных проектов на онлайн-ресурсах, а также про цифровой след, который оставляет человек в интернете, а также как его контролировать и управлять им.
"Медиафорум "Контекст" является одним из крупнейших региональных проектов в Самарской области, ориентированных на развитие молодежи в сфере медиа. Мы помогает студентам и школьникам понять, как создавать качественный контент, рассказываем про современные медиатехнологии, знакомим участников с ведущими региональными и федеральными экспертами. Мы стремимся сделать обучение полезным для каждого, чтобы участники смогли максимально раскрыть свои таланты и получить много новых знаний, которые точно пригодятся им в будущем. После прохождения медиафорума ребята могут стать частью медиакоманды региона, которая будет заниматься информационным освещением крупнейших региональных и федеральных событий, которые проходят в Самарской области", - отметил руководитель медиафорума "Контекст", руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Дмитрий Дьячков.
Завершили медиаинтенсив хакатоном идей: участники презентовали свои инициативы, а эксперты давали обратную связь и предлагали изменения по совершенствованию проектов.
До середины октября команда проекта посетит еще 5 городов и районов Самарской области. Участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на следующие медиаинтенсивы продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС "Молодежь России" и подать заявку по ссылке.
Также молодые жители Самарской области могут принять участие во втором обучающем модуле, который пройдет в октябре. Там региональные и федеральные эксперты проведут обучение по созданию медиапроектов, помогут комплексно посмотреть на задачи медиаспециалиста, научат применять широкий набор инструментов для создания качественного контента. В финале второго модуля состоятся онлайн-практикумы - серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.
Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в молодежном центре "Лесная сказка". На него отберут самых активных участников двух модулей, проявивших себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.
Медиафорум "Контекст" проводится в рамках национального проекта "Образование" и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых". Организаторами проекта выступают правительство Самарской области совместно с ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики", Региональной общественной организацией "Молодёжное информационное агентство Самарской области" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.