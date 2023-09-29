В Тольятти прошел медиафорум "Контекст"

В Тольятти прошел восьмой медиаинтенсив медиафорума "Контекст". Около 300 студентов и школьников города собрались в Тольяттинском государственном университете, чтобы принять стать участниками тренингов по созданию контента от ведущих экспертов и начать свое обучение в медиасфере.

На встрече перед ребятами выступили Анастасия Резникова, маркетолог, автор текстов, редактор, член Союза журналистов России и Сергей Кассиров, руководитель управления по взаимодействию с социальными сетями департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Анастасия рассказала участникам медиаинтенсива, как создавать качественный контент и продвигать его в социальных сетях. Помимо этого, спикер объяснила механику работы социальных сетей, а также технические особенности формирования интересного контента.

Сергей Кассиров рассказал про продвижение молодежных проектов на онлайн-ресурсах, а также про цифровой след, который оставляет человек в интернете, а также как его контролировать и управлять им.

"Медиафорум "Контекст" является одним из крупнейших региональных проектов в Самарской области, ориентированных на развитие молодежи в сфере медиа. Мы помогает студентам и школьникам понять, как создавать качественный контент, рассказываем про современные медиатехнологии, знакомим участников с ведущими региональными и федеральными экспертами. Мы стремимся сделать обучение полезным для каждого, чтобы участники смогли максимально раскрыть свои таланты и получить много новых знаний, которые точно пригодятся им в будущем. После прохождения медиафорума ребята могут стать частью медиакоманды региона, которая будет заниматься информационным освещением крупнейших региональных и федеральных событий, которые проходят в Самарской области", - отметил руководитель медиафорума "Контекст", руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Дмитрий Дьячков.

Завершили медиаинтенсив хакатоном идей: участники презентовали свои инициативы, а эксперты давали обратную связь и предлагали изменения по совершенствованию проектов.

До середины октября команда проекта посетит еще 5 городов и районов Самарской области. Участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на следующие медиаинтенсивы продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС "Молодежь России" и подать заявку по ссылке.

Также молодые жители Самарской области могут принять участие во втором обучающем модуле, который пройдет в октябре. Там региональные и федеральные эксперты проведут обучение по созданию медиапроектов, помогут комплексно посмотреть на задачи медиаспециалиста, научат применять широкий набор инструментов для создания качественного контента. В финале второго модуля состоятся онлайн-практикумы - серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.

Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в молодежном центре "Лесная сказка". На него отберут самых активных участников двух модулей, проявивших себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.

Медиафорум "Контекст" проводится в рамках национального проекта "Образование" и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых". Организаторами проекта выступают правительство Самарской области совместно с ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики", Региональной общественной организацией "Молодёжное информационное агентство Самарской области" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).