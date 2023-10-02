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Молодежная политика Общество

Самарская команда рекрутеров прошла обучение ко "Всемирному фестивалю молодёжи — 2024"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области прошло бучение потенциальных рекрутеров, которым предстоит провести интервью в очном и онлайн форматах с кандидатами в волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодёжи — 2024.

Около 25 рекрутеров познакомились с концепцией Фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтёр мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтёрами фестиваля. А также на практике отработали навыки проведения интервью.

"Перед нами стоит задача не просто отобрать волонтёров, а сформировать сильную и опытную команду. Поэтому и к обучению рекрутеров подходим крайне ответственно. Важно, чтобы они смогли выявить лучшие качества кандидатов, их сильные стороны, и в дальнейшем в Волонтёрский корпус попали люди, которые достойно проявят себя в организации Фестиваля", — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать рекрутерам Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области, обрабатывая заявки из 4 регионов ПФО: Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Обучение кандидатов в команду рекрутеров проводят специалисты Центра по привлечению и подготовке волонтёров ВФМ-2024 Самарской области: Анастасия Копьева, Валерия Исаева и Анастасия Орлова, которые прошли обучение на специальном семинаре во время молодёжного образовательного форума "Каспий". Там они освоили методику проведения интервью по компетенциям волонтёров, организации онлайн-собеседования и отбору кандидатов в волонтёрский корпус Фестиваля.

"Можно сказать, что обучение было действительно полезным. На семинаре нам рассказали, на что стоит обращать внимание при собеседовании, познакомили с методикой проведения интервью. К тому же мы активно взаимодействовали и делились опытом с коллегами из других регионов, пообщались с представителями Ассоциации волонтёрских центров и дирекции Всемирного фестиваля молодёжи", — поделилась Анастасия Орлова.

Старт рекрутинговой кампании состоится 2 октября 2023 года по всей России. Чтобы принять участие в Фестивале, необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 1 декабря. Планируется, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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