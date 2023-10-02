На базе Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области прошло бучение потенциальных рекрутеров, которым предстоит провести интервью в очном и онлайн форматах с кандидатами в волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодёжи — 2024.

Около 25 рекрутеров познакомились с концепцией Фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтёр мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтёрами фестиваля. А также на практике отработали навыки проведения интервью.

"Перед нами стоит задача не просто отобрать волонтёров, а сформировать сильную и опытную команду. Поэтому и к обучению рекрутеров подходим крайне ответственно. Важно, чтобы они смогли выявить лучшие качества кандидатов, их сильные стороны, и в дальнейшем в Волонтёрский корпус попали люди, которые достойно проявят себя в организации Фестиваля", — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать рекрутерам Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области, обрабатывая заявки из 4 регионов ПФО: Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Обучение кандидатов в команду рекрутеров проводят специалисты Центра по привлечению и подготовке волонтёров ВФМ-2024 Самарской области: Анастасия Копьева, Валерия Исаева и Анастасия Орлова, которые прошли обучение на специальном семинаре во время молодёжного образовательного форума "Каспий". Там они освоили методику проведения интервью по компетенциям волонтёров, организации онлайн-собеседования и отбору кандидатов в волонтёрский корпус Фестиваля.

"Можно сказать, что обучение было действительно полезным. На семинаре нам рассказали, на что стоит обращать внимание при собеседовании, познакомили с методикой проведения интервью. К тому же мы активно взаимодействовали и делились опытом с коллегами из других регионов, пообщались с представителями Ассоциации волонтёрских центров и дирекции Всемирного фестиваля молодёжи", — поделилась Анастасия Орлова.

Старт рекрутинговой кампании состоится 2 октября 2023 года по всей России. Чтобы принять участие в Фестивале, необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 1 декабря. Планируется, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.