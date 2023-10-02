Студентам и сотрудникам образовательных организаций Самарской области представили программу "Всемирного фестиваля молодежи-2024"

Участникам региональных проектов "Команда Профи 63" и "Самарский региональный тренинговый центр", которые проходят с 29 сентября по 1 октября в молодежном центре "Лесная сказка" (Кинельский район), представили крупнейшее международное молодежное событие 2024 года - Всемирный фестиваль молодежи.

Студентам и сотрудникам образовательных организаций региона представили программу фестиваля. Она будет состоять из семи блоков: содержательный, культурный, спортивный, детский (для самых юных участников), выставочный, полезный. Также планируется отдельная региональная программа, которая пройдет по всей стране, включая региональный этап "Действуй!" для участников и волонтеров, не прошедших отбора.

Для организации работы фестиваля будет создан волонтерский корпус из пяти тысяч добровольцев со всей страны. Его формированием в субъектах России будут заниматься 27 центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024. Один из них расположен в Самарской области.

"Всемирный фестиваль молодежи-2024 - событие грандиозного масштаба, и мы рады быть его частью. Центру привлечения и подготовки волонтеров Самарской области предстоит отобрать 250 волонтеров из четырех регионов. Для этого мы формируем команду рекрутеров, которые будут вести собеседование с кандидатами в волонтерский корпус, и устраиваем презентации программы фестиваля, чтобы как можно больше молодых людей узнали о нем и подавали заявки", - подчеркнула руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области Юлия Рябева.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 1 декабря. Планируется, что Всемирный фестиваль молодежи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.