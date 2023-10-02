Самарская команда рекрутеров прошла обучение к Всемирному фестивалю молодежи-2024

В Самаре на базе Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области прошло обучение потенциальных рекрутеров, которым предстоит провести интервью в очном и онлайн-форматах с кандидатами в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Порядка 25 рекрутеров познакомились с концепцией фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтер мероприятия, научились интервьюировать потенциальных волонтеров фестиваля. А также на практике отработали навыки проведения интервью.

"Наша задача - не просто отобрать волонтеров, а сформировать сильную и опытную команду. Поэтому и к обучению рекрутеров подходим крайне ответственно. Важно, чтобы они смогли выявить лучшие качества кандидатов, их сильные стороны, и в дальнейшем в волонтерский корпус попали люди, которые достойно проявят себя в организации фестиваля", - отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Всего в волонтерский корпус фестиваля войдут пять тысяч волонтеров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать рекрутерам Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области, обрабатывая заявки из четырех регионов Приволжского федерального округа: Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Обучение кандидатов в команду рекрутеров проводят специалисты Центра по привлечению и подготовке волонтеров ВФМ-2024 Самарской области, которые прошли обучение на специальном семинаре молодежного образовательного форума "Каспий", где освоили методику проведения интервью по компетенциям волонтеров, организации онлайн-собеседования и отбору кандидатов в волонтерский корпус фестиваля.

"Можно сказать, что обучение было действительно полезным. На семинаре нам рассказали, на что стоит обращать внимание при собеседовании, познакомили с методикой проведения интервью. К тому же мы активно взаимодействовали и делились опытом с коллегами из других регионов, пообщались с представителями Ассоциации волонтерских центров и дирекции Всемирного фестиваля молодежи", - поделилась информацией Анастасия Орлова.

Старт рекрутинговой кампании состоится 2 октября 2023 года. Для участия в фестивале необходимо до 1 декабря подать заявку на сайте fest2024.com. Планируется, что Всемирный фестиваль молодежи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность участия в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.