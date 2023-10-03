Самарские врачи поставили на ноги подростка, искалеченного в ДТП

Врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник Самарского государственного медицинского университета вернули возможность нормально ходить подростку, получившему множественные травмы в результате ДТП.

В ДТП подросток получил открытый перелом обеих костей правой голени и перелом бедренной кости. Через некоторое время после снятия гипса на ноге стала видна деформация, появилась сильная хромота, боли в области поясницы, коленного и тазобедренного суставов при физической нагрузке.

"В 2021 году пациент обратился на прием в Клиники, - рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. - В ходе осмотра и дополнительных обследований было обнаружено формирование ложного сустава из-за нарушения сращения перелома, а также варусная деформация правой ноги на уровне средней трети бедра и вальгусной деформации на уровне нижней трети, укорочение длины правой ноги на 6 см. Укорочение привело к перекосу костей таза и формированию сколиотической осанки, а также к перегрузке как суставов нижних конечностей, так и структур позвоночника. Из-за этого возникали боли при физической нагрузке. Учитывая нестандартный характер деформации, подход к ее коррекции требовал тщательной проработки тактики оперативных вмешательств".

В ходе предоперационного планирования в Инжиниринговом центре СамГМУ на 3D-принтере напечатали объемные модели бедренной кости в натуральную величину по данным КТ пациента. С помощью этой модели специалисты отделения рассчитали объем резекции ложного сустава и спланировали этапы операции.

"По макету кости мы смоделировали аппарат внешней фиксации, благодаря чему во время операции мы не тратили время на то, чтобы его собрать - у нас был уже заготовленный аппарат с установленным углом коррекции, - пояснил Никита Лихолатов. - При этом мы учли, что с одним и тем же аппаратом нужно будет провести два этапа коррекции разнонаправленных деформаций одного и того же сегмента".

Врачи использовали метод Илизарова. На первом этапе они выполнили коррекцию в зоне ложного сустава с созданием условий для сращения бедренной кости, укорочение бедренной кости и коррекцию варусной деформации. Когда кости срослись, специалисты выполнили второй этап коррекции - восстановили длину ноги с одновременной коррекцией вальгусной деформации в нижней трети. Так как не было необходимости перемонтировать аппарат внешней фиксации, травматичность второй операции значительно сократилась. Во время всех этапов коррекции (а это около восьми месяцев) пациент мог самостоятельно ходить с полной опорой на ноги без дополнительных средств.

Затем подростку провели операцию по удалению аппарата, и уже на следующий день он начал активную реабилитацию. Сейчас он вернулся к активной жизни и больше не испытывает беспокойств при физической нагрузке.

"Использованная методика широко известна, но особенность нашей работы - в том, что мы провели предоперационное планирование с использованием 3D-принтинга, благодаря чему заранее спланировали и собрали компоновки аппарата внешней фиксации, продумали этапы операции и в одной и той же компоновке смогли сделать два абсолютно разных этапа с разными подходами, скорректировать две разнонаправленные деформации и восстановить длину конечности, - говорит Никита Лихолатов. - При этом удалось добиться хорошего результата. И главное - конструкция аппарата внешней фиксации позволила мальчику ходить с полной нагрузкой на ногу и не ограничивала движений".

Специфике работы с аппаратами внешней фиксации врач обучался в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко и НМИЦ детской ортопедии имени Г.И.Турнера. Благодаря этому на базе детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ есть возможность выполнять такие реконструктивно-пластические операции на регулярной основе. Записаться на консультацию можно в регистратуре Клиник СамГМУ. Операции выполняются бесплатно в рамках федеральных квот.