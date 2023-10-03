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Молодежная политика Общество

В КРЦ "Звезда" пройдут игры полуфинала официальной лиги МС КВН "Самара"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 и 19 октября 2023 года в КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106 Г) состоятся игры ½ финала официальной лиги МС КВН "Самара". Начало — в 19:00.

6 октября играют команды: "Волжский проспект" (Сборная управления федеральной службы исполнения наказаний и Самарского юридического института ФСИН России), "Странные люди" (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева), "Площадь Мира" (МБУК "Городской Дом культуры", Кинель), "Ниче такие" (Самара), "Профком" (Самарский государственный технический университет).

19 октября играют: "Сборная Самарского Политеха" (Самарский государственный технический университет), "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Вариант дракона" (Самара), "На Крыло" (Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Сызрань), "IТигры" (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики).

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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