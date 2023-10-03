В КРЦ "Звезда" пройдут игры полуфинала официальной лиги МС КВН "Самара"

6 и 19 октября 2023 года в КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106 Г) состоятся игры ½ финала официальной лиги МС КВН "Самара". Начало — в 19:00.

6 октября играют команды: "Волжский проспект" (Сборная управления федеральной службы исполнения наказаний и Самарского юридического института ФСИН России), "Странные люди" (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева), "Площадь Мира" (МБУК "Городской Дом культуры", Кинель), "Ниче такие" (Самара), "Профком" (Самарский государственный технический университет).

19 октября играют: "Сборная Самарского Политеха" (Самарский государственный технический университет), "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Вариант дракона" (Самара), "На Крыло" (Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Сызрань), "IТигры" (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики).