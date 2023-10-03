В Кирове стартовал первый окружной Слет сельской молодежи Приволжья

В понедельник, 2 октября, в Кирове состоялось открытие первого окружного Слета сельской молодежи регионов Приволжского федерального округа.
В мероприятиях, которые будут проходить три дня на площадке загородного лагеря имени Юрия Гагарина, принимают участие 100 молодых людей из 14 субъектов Федерации округа: сотрудники агропредприятий, специалисты по работе в социальной сфере, авторы инициативных проектов, ориентированных на работу с сельской молодежью. К работе первого окружного Слета подключились молодые парламентарии Приволжья, ученые, эксперты Российского союза молодежи, а также профильные министры, руководители сельхозпредприятий и фермеры Кировской области.
Сельскую молодежь Приволжья на торжественном открытии приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: "Молодежь является стратегическим ресурсом любого государства и включение ее в социально-экономические процессы повышает эффективность развития отрасли или территории в целом. Говоря о развитии села, необходимо отметить растущую автоматизацию производств в сельском хозяйстве, что требует привлечения квалифицированных кадров, для которых важно иметь возможность организовать свой быт, сопоставимый с городскими условиями. Создание не только инфраструктуры, но и среды для самореализации в сельских агломерациях — это задача, решение которой позволит сохранить, задержать молодое население, а значит и развивать их".
В мероприятии приняли участие представители из Самарской области. Это сотрудники Михайло-Овсянской сельской библиотеки Вероника Фокина и Елена Девина (МБУ СО "Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский"); председатель Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Даниил Сиднев; социальный педагог Елена Козлова (ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа"); заведующий сельхозпроизводством ИП ГКФХ Ятманкин О. Д. Илья Ятманкин.
Напомним, идея проведения Слета сельской молодежи возникла в ходе работы последней Ассоциации законодателей Приволжья, которая проходила в Перми в конце мая. Главная тема первого Слета — развитие сельских территорий, поддержка и закрепление молодежи на селе.
В течение трех дней на дискуссионных площадках будут рассматриваться успешные практики поддержки молодых людей, формироваться новые решения и законодательные инициативы. Предложения участников Слета рассмотрят 4 октября на заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, в котором примет участие первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.
"Убеждена, что молодежную политику должны определять сами молодые люди, а взрослые — помогать и направлять ребят. Каждое молодое поколение отличается от предыдущего, потому и подходы к поддержке должны меняться. Уверена, что по итогам работы Слета сельской молодежи Приволжья ребята предложат интересные идеи. В Самарской области активно работает Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе, который вполне может выступить с законодательными инициативами по итогам обсуждения. Наша общая задача — дать молодым людям возможность реализовать себя, комфортно жить и работать на своей малой Родине", — считает Марина Антимонова.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.