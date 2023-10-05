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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарное учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

По замыслу тренировки в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси с частичным обрушением крыши и с последующим возгоранием нефти. Площадь условного возгорания составила 408 кв. м. При этом комплексная система автоматического пожаротушения резервуара вышла из строя.

На место в нормативные сроки прибыли боевые расчеты ведомственной пожарной команды. Был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" резервуара осуществлялось от системы водяного охлаждения. Благодаря оперативным и слаженным действиям условное возгорание было локализовано и ликвидировано в нормативные сроки.

В ПТУ участвовали работники НПС, личный состав ведомственной пожарной команды, а также члены добровольной пожарной дружины станции — всего 17 человек, были использованы три автомобиля спецтехники и пожарно-техническое оборудование. Оценивалось взаимодействие персонала в случае возникновения возгорания на опасном производственном объекте, оперативность и уровень подготовки сотрудников, знание тактико-технических характеристик систем противопожарной защиты объекта, работоспособность пожарной техники и пожарно-технического вооружения.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал НПС "Большая Черниговка" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

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очень странно

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