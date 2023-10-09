В Тольятти пройдут игры полуфинала молодежной лиги КВН

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры молодежной лиги КВН "Тольятти". Игры полуфинала молодежной лиги пройдут 12 и 18 октября в МАУ "КЦ "Автоград" (ул. Юбилейная,8). Начало в 19:00.
12 октября сыграют команды: "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Ультиматум" (Самара), "Странные люди" (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самара), "Пазл" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Волжский проспект" (Сборная управления федеральной службы исполнения наказания и Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области).
18 октября сыграют: "Заводной состав" (ООО "Тольяттикаучук"), "На крыло" (филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Сызрань), "Itʼs my life" (ПАО "Тольяттиазот"), "Святые Чебурашки" (Колледж технического и художественного образования Тольятти), "Бригада" (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород).
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.