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Молодежная политика Общество

В Тольятти пройдут игры полуфинала молодежной лиги КВН

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры молодежной лиги КВН "Тольятти". Игры полуфинала молодежной лиги пройдут 12 и 18 октября в МАУ "КЦ "Автоград" (ул. Юбилейная,8). Начало в 19:00.

12 октября сыграют команды: "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Ультиматум" (Самара), "Странные люди" (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самара), "Пазл" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Волжский проспект" (Сборная управления федеральной службы исполнения наказания и Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области).

18 октября сыграют: "Заводной состав" (ООО "Тольяттикаучук"), "На крыло" (филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Сызрань), "Itʼs my life" (ПАО "Тольяттиазот"), "Святые Чебурашки" (Колледж технического и художественного образования Тольятти), "Бригада" (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород).

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