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ТЭК и Химия Поволжья 2023

Завершен ремонт воздушной ЛЭП 110 кВт "Пойма-1" и "Пойма-2"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская сетевая компания завершила модернизацию линии электропередачи 110 кВт "Пойма-1" и "Пойма-2" на участке в районе села Лопатино.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

В ходе очередного осмотра линии, питающей старую часть Самары и ряд промышленных предприятий в районе Куйбышевской железной дороги, было выявлено 8 железобетонных опор, выработавших свой ресурс надежности раньше положенного срока. В результате все они были заменены. В период проведения работ совместно со смежными сетевыми компаниями и РДУ энергоснабжение потребителей обеспечивалось по временной схеме.

Среди иных крупных объектов ремонтной программы 2023 года можно отметить ремонт ряда подстанций в Сызрани и Новокуйбышевске, а также силовых трансформаторов и кабельной линии напряжением 110 кВ в городском округе Тольятти. Всего в 2023 году объем ремонтно-инвестиционной программы ССК составляет более 5 миллиардов рублей и учитывает замену около 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и свыше 150 трансформаторных подстанций.

Выполнение комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электросетей и дополнительно повысить надежность электроснабжения потребителей.

Гид потребителя

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