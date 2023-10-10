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Молодежная политика Общество

В Самаре пройдут игры полуфинала лиги КВН "Молодой специалист"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 и 24 октября состоятся игры ½ финала лиги КВН "Молодой специалист".

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют лигу КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – "Молодой специалист". Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения повышенного интереса к образовательным организациям Самарской области, путем участия команд в играх лиги, выявления и поддержки талантливой молодежи и активизации культурно-массовой работы с молодежью.

Игры пройдут 13 и 24 октября, начало в 18:00, место проведения - КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106г).

13 октября играют команды:
1 "Женская сборная СГК" Самарский государственный колледж
2 "Святые Чебурашки" Колледж технического и художественного образования г.
3 "Энергетики" Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева
4 "Давайте, Креветки!" Большеглушицкий государственный техникум
5 "БТР (Бригада Типичных Рабочих)" Тольяттинский колледж сервисных технологий и
предпринимательства
6 "Авиатор" Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения
имени Д. И. Козлова
7 "Рабочая версия" г. Самара
8 "Антидепрессанты" Губернский колледж города Похвистнево
9 "ЖГК" Жигулевский государственный колледж
"Comanda" Колледж связи ПГУТИ
"Молодая провинция" Сызранский политехнический колледж
"Ты не привык" Самарский социально-педагогический колледж
"От стипухи до стипухи" Нефтегорский государственный техникум

24 октября:
1 "Усолье-Сити" Усольский сельскохозяйственный техникум
2 "КолбОтрясы" Чапаевский химико-технологический техникум
3 "Вира" Самарский колледж строительства и предпринимательства
4 "Шестое чувство" Самарский торгово-экономический колледж
5 "Шум" СПО СГЭУ
6 "Сборная СГКСТД" Самарский государственный колледж сервисных технологий и
дизайна
7 "После 9-го" Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.
8 "Дом культуры" Самарское областное училище культуры и искусств
9 "Женская сборная и Егор" Самарский колледж сервиса производственного
оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина
10 "Минералы" Борский государственный техникум
11 "Сборная колледжа СамГТУ "5-й этаж" Колледж СамГТУ
12 "СГТ — Красавчики" Сергиевский губернский техникум
13 "Весеннее обострение" Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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