В Самаре пройдут игры полуфинала лиги КВН "Молодой специалист"

13 и 24 октября состоятся игры ½ финала лиги КВН "Молодой специалист".

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют лигу КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – "Молодой специалист". Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения повышенного интереса к образовательным организациям Самарской области, путем участия команд в играх лиги, выявления и поддержки талантливой молодежи и активизации культурно-массовой работы с молодежью.

Игры пройдут 13 и 24 октября, начало в 18:00, место проведения - КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106г).

13 октября играют команды:

1 "Женская сборная СГК" Самарский государственный колледж

2 "Святые Чебурашки" Колледж технического и художественного образования г.

3 "Энергетики" Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева

4 "Давайте, Креветки!" Большеглушицкий государственный техникум

5 "БТР (Бригада Типичных Рабочих)" Тольяттинский колледж сервисных технологий и

предпринимательства

6 "Авиатор" Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения

имени Д. И. Козлова

7 "Рабочая версия" г. Самара

8 "Антидепрессанты" Губернский колледж города Похвистнево

9 "ЖГК" Жигулевский государственный колледж

"Comanda" Колледж связи ПГУТИ

"Молодая провинция" Сызранский политехнический колледж

"Ты не привык" Самарский социально-педагогический колледж

"От стипухи до стипухи" Нефтегорский государственный техникум

24 октября:

1 "Усолье-Сити" Усольский сельскохозяйственный техникум

2 "КолбОтрясы" Чапаевский химико-технологический техникум

3 "Вира" Самарский колледж строительства и предпринимательства

4 "Шестое чувство" Самарский торгово-экономический колледж

5 "Шум" СПО СГЭУ

6 "Сборная СГКСТД" Самарский государственный колледж сервисных технологий и

дизайна

7 "После 9-го" Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.

8 "Дом культуры" Самарское областное училище культуры и искусств

9 "Женская сборная и Егор" Самарский колледж сервиса производственного

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина

10 "Минералы" Борский государственный техникум

11 "Сборная колледжа СамГТУ "5-й этаж" Колледж СамГТУ

12 "СГТ — Красавчики" Сергиевский губернский техникум

13 "Весеннее обострение" Новокуйбышевский гуманитарно-технологический

колледж