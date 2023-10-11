14 октября пройдет полуфинал Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи (16+).

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи — это социально-значимый проект, в котором объединены молодые специалисты, представляющие предприятия, организации, заводы и фабрики, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Результатом проведения игр Лиги является положительный резонанс многотысячной зрительской аудитории, возможность рабочей молодежи развиваться и расти творчески. Одновременно команды выполняют функцию привлечения молодых специалистов, вызывая интерес к своей трудовой деятельности.

Полуфинал областной лиги КВН трудовой молодежи состоится 14 октября в КРЦ "Звезда", начало в 19:00.



Играют команды:

"Градусы" — Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс";

"Профпригодны" — АО "АВТОВАЗ" АСМ РФ"Преподы" — Большеглушицкий государственный техникум"SKIF" — Профсоюзная организация обучающихся СамГМУ "ЗАВОДные барышни" — ПАО " ОДК Кузнецов"

"В отряде" — Студенческие отряды Самарской области

"ДиКо" — пос. Суходол

"Уголок Чудес" — Самарское отделение Профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ