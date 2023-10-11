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Молодежная политика Общество

14 октября пройдет полуфинал Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи (16+).

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи — это социально-значимый проект, в котором объединены молодые специалисты, представляющие предприятия, организации, заводы и фабрики, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Результатом проведения игр Лиги является положительный резонанс многотысячной зрительской аудитории, возможность рабочей молодежи развиваться и расти творчески. Одновременно команды выполняют функцию привлечения молодых специалистов, вызывая интерес к своей трудовой деятельности.

Полуфинал областной лиги КВН трудовой молодежи состоится 14 октября в КРЦ "Звезда", начало в 19:00.


Играют команды:
"Градусы" — Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс";
"Профпригодны" — АО "АВТОВАЗ" АСМ РФ"Преподы" — Большеглушицкий государственный техникум"SKIF" — Профсоюзная организация обучающихся СамГМУ "ЗАВОДные барышни" — ПАО " ОДК Кузнецов"
"В отряде" — Студенческие отряды Самарской области
"ДиКо" — пос. Суходол
"Уголок Чудес" — Самарское отделение Профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ

Гид потребителя

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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