Троих взрослых и ребенка спасли из горевшей квартиры на ул. Льва Толстого в Самаре

В среду, 11 октября, в 21:14, начался пожар в доме № 128 на ул. Льва Толстого в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем направили 29 человек и шесть единиц техники. Горели вещи в квартире на площади 4 кв. м. Из здания эвакуировали 14 человек.

Еще четыре человека, в том числе ребенок, оказались в огненной ловушке. Всех их пожарные вывели на улицу. В 21:57 возгорание ликвидировали.

Основной версией возникновения пожара в региональном ГУ МЧС называют неосторожное обращение с огнем.