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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию насосные агрегаты на производственных объектах в двух регионах

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два магистральных насосных агрегата (МНА) на производственных объектах Бугурусланского районного нефтепроводного управления. МНА заменены на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области и на БКНС "Поповка" в Бавлинском районе Республики Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлены магистральные насосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения, такая производительность каждого из насосов позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Новые МНА обладают повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Магистральные насосы были введены в эксплуатацию после завершения комплексного опробования. С вводом в эксплуатацию двух МНА завершился комплекс работ по замене всего насосного оборудования на БКНС "Поповка" и "Ерзовка", который проводился с 2017 года.

На объектах АО "Транснефть - Приволга" эксплуатируется 234 магистральных и подпорных насосных агрегата для перекачки нефти и нефтепродуктов. За последние пять лет на предприятии в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и ремонта заменены 41 магистральный и 44 подпорных насоса.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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