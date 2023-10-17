АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два магистральных насосных агрегата (МНА) на производственных объектах Бугурусланского районного нефтепроводного управления. МНА заменены на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области и на БКНС "Поповка" в Бавлинском районе Республики Татарстан.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлены магистральные насосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения, такая производительность каждого из насосов позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Новые МНА обладают повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Магистральные насосы были введены в эксплуатацию после завершения комплексного опробования. С вводом в эксплуатацию двух МНА завершился комплекс работ по замене всего насосного оборудования на БКНС "Поповка" и "Ерзовка", который проводился с 2017 года.