В Самаре служебная собака вычислила на улице героинщика

Самарские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Оперативники проводили рейд, когда на улице служебная собака указала на прохожего, который, заметив правоохранителей, попытался скрыться. Мужчину задержали и при досмотре нашли сверток с героином.
Подозреваемый рассказал, что купил наркотик через интернет для себя. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".