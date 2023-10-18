В Самаре служебная собака вычислила на улице героинщика

Самарские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Оперативники проводили рейд, когда на улице служебная собака указала на прохожего, который, заметив правоохранителей, попытался скрыться. Мужчину задержали и при досмотре нашли сверток с героином.

Подозреваемый рассказал, что купил наркотик через интернет для себя. Возбуждено уголовное дело.