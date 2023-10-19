Развитие Российского движения детей и молодежи обсудили на заседании в Самаре

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых и его дальнейшее развитие.

В заседании координационного совета приняли участие заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Валерия Шалимова, врио заместителя министра образования и науки Самарской области — руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области Кристина Гнатюк, а также главы муниципальных образований региона.

"Только вместе мы сможем помочь нашим детям успешно социализироваться, развить интерес к различным сферам жизни и выстроить личную траекторию развития; вырастить поколение детей, которые будут знать и любить Россию и связывать с ней свое будущее", — подчеркнул Александр Фетисов.

Более чем за полгода деятельности регионального отделения участниками Движения Первых стали 64 731 жителей Самарской области, это и дети в возрасте от 6 до 18 лет, и их наставники — родители, педагоги и вожатые.

Сергей Бурцев отметил, что, с момента проведения первого регионального координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи от 6 декабря 2022 года, 100% общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Самарской области приняли решение об открытии первичных отделений. На данный момент количество открытых отделений составляет — 741.

"Мы видим, что в данном процессе помощниками являются советники директоров по воспитанию, которые выполняют функцию кураторов первичных отделений, а также муниципальные команды Движения на территориях. Это их большая заслуга", — подчеркнул Сергей Александрович.

Сегодня в регионе ведется работа по поддержке местных отделений, созданию комфортных рабочих мест для тех, кто трудится на местах и созданию точек притяжения для молодежи в разных уголках региона.

Один из значимых реализованных проектов региональной команды — общественный проект "Отважным и важным" в рамках Самарской областной патриотической акции. В рамках конкурса было получено более 700 детских рисунков и изготовлено 5 000 шевронов для оказания поддержки и выражения благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации — участникам специальной военной операции. Шевроны защитникам передал лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Еще один пример реализованных проектов — спортивный фестиваль "Семейная команда", который прошёл в День семьи, любви и верности на стадионе Солидарность Самара Арена. В рамках фестиваля прошли массовые забеги и заезды на велосипедах, роликах, самокатах, скейтах.

А прямо сейчас в Самаре студенты средних профессиональных образовательных организаций завершают программу трехдневного обучения и регионального отбора в рамках всероссийского проекта "Команда Первых".

Совсем скоро в Самарской области стартует церемония вручения первого паспорта гражданина Российской Федерации "Мы — граждане России". Движение Первых совместно с министерством образования и науки Самарской области и главным управлением МВД России по Самарской области уже в ноябре в каждом муниципальном образовании проведет вручения паспортов ребятам, которым в октябре исполнилось 14 лет.

Также в комплекс мероприятий Движения вошел проект по оказанию первой помощи. Самара стала одной из площадок старта проекта. В рамках проекта учащиеся 1-11 классов и студенты СПО осваивают теоретические и практические навыки оказания первой помощи, грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях.

В этом году был объявлен отбор участников на международную выставку-форум "Россия", на которой представят достижения и успехи нашей страны за последние годы. Работа флагманского павильона выставки будет организована "Движением Первых" совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей". В данный момент формируется команда из числа активистов и наставников региона, которые представят Самарскую область на масштабном событии.

"Главной мотивацией работы нашей команды являются те, ради кого мы это делаем — дети, и мы видим, как они меняются — становятся более заинтересованными, определяются кем хотят стать, погружаются в творчество, находят друзей, увлекаются, пробуют, где-то ошибаются, но вместе с Движением пробуют вновь и добиваются своей цели", — отметила Кристина Гнатюк.

Высокий профессионализм региональной команды Движения Первых отметила и Валерия Шалимова.

"Хочется сказать слова благодарности губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за поддержку регионального отделения. А также Вам, Александр Борисович. Это заметно по результатам деятельности региональной команды "Движения первых". Хочу отметить успехи регионального отделения в вопросах привлечения и участия детей и молодежи в грантовом конкурсе Движения первых. Одобрены 16 заявок на общую сумму 31,5 млн руб. Грантополучатели проводят обучающие занятия по фиджитал спорту, соревнования по визуальному программированию, знакомят учащихся с медицинскими профессиями и историей родного города, а совсем скоро пройдет фестиваль для актива детских и молодежных организаций Самарской области", — сказала Валерия Шалимова.

Валерия Шалимова сказала, что Самарская область готова стать постоянной площадкой для проведения Всероссийских проектов. Пример слаженной и продуктивной работы региона — Молодежный форум Приволжского федерального округа iВолга. В этом году на форуме было организовано специальное направление "Поколение Первых", участниками которого стали активисты Движения Первых, советники директоров по воспитанию в образовательных организациях, а также представители родительского сообщества. Для всестороннего и гармоничного развития участников были проведены дополнительные активности: "Хор Первых" и "Первый театр". Валерия Шалимова подчеркнула, что центральный аппарат Движения Первых продолжит практику такого партнерства и в следующем году.