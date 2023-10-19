Студенты Самарской области встретились с врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ириной Никишиной

В рамках проекта "ГосСтарт.Диалог" 18 октября состоялась встреча студентов Самарской области с Ириной Никишиной, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, на которой они узнали о работе на госслужбе и смогли задать вопросы.

"ГосСтарт. Диалог" — проект, призванный помочь молодым людям определиться с выбором профессии и понять, какие существуют возможности развития на государственной и муниципальной службе. Проект реализуется в рамках программы "ГосСтарт", целью которой является привлечение молодых людей на государственную и муниципальную службу, а также профессиональное развитие молодых специалистов в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

В ходе встречи Ирина Никишина рассказала историю своего карьерного пути. Врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области окончила инженерный вуз, несколько лет работала в частных и некоммерческих организациях на разных, в том числе руководящих постах. Чуть позже, она получила ещё два образования: менеджер-экономист и государственная муниципальная служба, и перешла на работу в государственную сферу. Сначала Ирина Владимировна возглавила одно из управлений в департаменте по делам молодежи Самарской области, после чего трудилась в самарском министерстве культуры, спорта и молодежной политики, а уже позже продолжила свой путь в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Студенты узнали о том, как выстраивается работа на разных этапах реализации государственных проектов в самом министерстве, об опыте спикера в проектной деятельности и о трудностях, которые могут возникнуть в работе. Также Ирина Владимировна рассказала о широком спектре работы в этой сфере, о том, что каждый может найти интересное для себя дело на государственной службе.

Участников диалога интересовало какие навыки необходимы госслужащему, есть ли место для творчества, а также какие существуют перспективы роста на государственной службе.

"Этот проект очень важен для того, чтобы будущие сотрудники государственных учреждений понимали, что им нужно делать и как им нужно делать. Для меня же главное было донести до ребят то, что госслужба — это также творческая и креативная работа, где можно и нужно использовать и применять свой потенциал", — подчеркнула врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Участники встречи отметили, что подобный формат диалога позволяет получить более четкое представление, о том, как работают государственные структуры.

"Государственная служба мне очень интересна, так как моя учеба напрямую связана с ней. Эта встреча была очень увлекательной, я задал давно интересующие меня вопросы, а также определился со своим ближайшем будущим. Проект "ГосСтарт.Диалог" очень важный для студентов моего направления, так как здесь ты можешь встретиться с живыми примерами и понять как работает эта достаточно сложная структура", — поделился участник встречи, Тимофей Коротков, студент второго курса направления "Государственное и муниципальное управление" Самарского государственного экономического университета.

В Самарской области проект реализуется департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области. Ключевыми партнерами Программы выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Президентская платформа "Россия — страна возможностей", Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления и АНО "Корпоративный университет Правительства Нижегородской области".

Ознакомиться с Программой "ГосСтарт" можно в социальных сетях https://t.me/gos_start и https://vk.com/gos_start.