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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарские нефтепереработчики запустили производство улучшенной "версии" зимнего дизельного топлива

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С приближением заморозков автолюбители начинают планировать и смену колес, и смену топлива, если речь идет о дизельных двигателях. Своевременный переход помогает избежать проблем с машиной и дополнительных трат, к тому же отечественному производителю уже есть что предложить.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Куйбышевский НПЗ, еще прошлой зимой запустивший производство зимнего дизельного топлива класса 1 по новой технологии, нынешней осенью максимально улучшил характеристики продукта.

Для этого в начале октября КНПЗ, один из ведущих в регионе производителей бензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, наладил выпуск зимнего дизтоплива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С с использованием отечественных катализаторов, разработанных корпоративным научным институтом "Роснефти" в Москве и выпущенных "Новокуйбышевским заводом катализаторов" (дочернее предприятие НК).

Напомним, действующая программа инновационного развития компании "Роснефть" нацелена на замещение зарубежных технологий в переработке нефти, где 95% процессов — каталитические. Новые катализаторы позволяют производить топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами и тем самым снижать импортозависимость.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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