Самарские нефтепереработчики запустили производство улучшенной "версии" зимнего дизельного топлива

С приближением заморозков автолюбители начинают планировать и смену колес, и смену топлива, если речь идет о дизельных двигателях. Своевременный переход помогает избежать проблем с машиной и дополнительных трат, к тому же отечественному производителю уже есть что предложить.

Куйбышевский НПЗ, еще прошлой зимой запустивший производство зимнего дизельного топлива класса 1 по новой технологии, нынешней осенью максимально улучшил характеристики продукта.

Для этого в начале октября КНПЗ, один из ведущих в регионе производителей бензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, наладил выпуск зимнего дизтоплива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С с использованием отечественных катализаторов, разработанных корпоративным научным институтом "Роснефти" в Москве и выпущенных "Новокуйбышевским заводом катализаторов" (дочернее предприятие НК).

Напомним, действующая программа инновационного развития компании "Роснефть" нацелена на замещение зарубежных технологий в переработке нефти, где 95% процессов — каталитические. Новые катализаторы позволяют производить топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами и тем самым снижать импортозависимость.