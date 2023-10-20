Самарские нефтепереработчики запустили производство улучшенной "версии" зимнего дизельного топлива

С приближением заморозков автолюбители начинают планировать и смену колес, и смену топлива, если речь идет о дизельных двигателях. Своевременный переход помогает избежать проблем с машиной и дополнительных трат, к тому же отечественному производителю уже есть что предложить.
Куйбышевский НПЗ, еще прошлой зимой запустивший производство зимнего дизельного топлива класса 1 по новой технологии, нынешней осенью максимально улучшил характеристики продукта.
Для этого в начале октября КНПЗ, один из ведущих в регионе производителей бензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, наладил выпуск зимнего дизтоплива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С с использованием отечественных катализаторов, разработанных корпоративным научным институтом "Роснефти" в Москве и выпущенных "Новокуйбышевским заводом катализаторов" (дочернее предприятие НК).
Напомним, действующая программа инновационного развития компании "Роснефть" нацелена на замещение зарубежных технологий в переработке нефти, где 95% процессов — каталитические. Новые катализаторы позволяют производить топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами и тем самым снижать импортозависимость.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее