В Самарской области стартует сезон игр детского КВН

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023–2024 года.
Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов
Самарской области.
Сезон Детского КВН стартует одновременно с учебным годом у школьников. Игры четырех дивизионов проходят в различных городах Самарской области, и уже весной, когда игры дивизионов завершены, их чемпионы встречаются на Суперкубке Детского КВН Самарской области, чтобы определить сильнейшего и получить путевку на международный фестиваль детских команд КВН в Анапе.
25 и 26 октября в самарском КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106 Г) в 17:00 пройдут игры 1/8 финала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.