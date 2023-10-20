В Самарской области стартует сезон игр детского КВН

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023–2024 года.

Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов

Самарской области.

Сезон Детского КВН стартует одновременно с учебным годом у школьников. Игры четырех дивизионов проходят в различных городах Самарской области, и уже весной, когда игры дивизионов завершены, их чемпионы встречаются на Суперкубке Детского КВН Самарской области, чтобы определить сильнейшего и получить путевку на международный фестиваль детских команд КВН в Анапе.

25 и 26 октября в самарском КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106 Г) в 17:00 пройдут игры 1/8 финала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.