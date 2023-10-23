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Молодежная политика Общество

Марафон "Знание.Первые" стартует на международной выставке-форуме "Россия" в День народного единства

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 ноября, в День народного единства, стартует федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". В этот раз флагманский проект Российского общества "Знание" откроет образовательную программу международной выставки-форума "Россия", которая организована по Указу президента Владимира Путина в Москве на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

Марафон "Знание.Первые" станет одним из центральных событий выставки, он состоится уже в шестой раз и по традиции будет проходить три дня, с 4 по 6 ноября. На площадках просветительского марафона соберутся около 15 тысяч молодых людей. Регистрация на очное участие идет до 25 октября. События марафона будут освещаться в эфире круглосуточного канала Знание.ТВ, который расскажет об образовательной, культурной и деловой жизни выставки во время ее проведения.

Марафон "Знание.Первые" стартует в день открытия международной выставки-форума "Россия" — самого масштабного образовательного, делового и культурно-развлекательного проекта в истории современной России. Российское общество "Знание" выступает генеральным партнером образовательной программы Выставки.

"Мы с нетерпением и волнением ждем старта просветительского марафона Знание.Первые, который откроет масштабную и очень разнообразную образовательную программу Международной выставки-форума "Россия", — подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. — В течение трех дней лучшие лекторы со всей страны будут рассказывать молодежи о достижениях последних 20 лет, которые способствуют прогрессу не только у нас на родине, но и во всем мире. Уверен, что открытый, живой и искренний диалог с наставниками поможет участникам марафона расширить кругозор и использовать полученные знания о том, что создано предыдущими поколениями, для собственного развития, поиска инновационных идей и новых достижений во имя наших ценностей и большого будущего великой России".

Самарская область в числе первых субъектов страны включилась в работу по подготовке к выставке. По поручению губернатора Дмитрия Азарова разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. На стенде Самарской области будут представлены достижения губернии в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и не только. 30 ноября 2023 запланировано проведение Дня Самарской области — цикла мероприятий, которые наиболее полно, ярко и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях нашего региона.

Марафон "Знание.Первые" будет концептуально интегрирован в тематику выставки, где каждая буква слова "Россия" имеет определенное значение, — запланировано шесть треков марафона, первые буквы названий которых составят слово "Россия".

Трек "Знание.Родина" будет посвящен истории, культуре, национальному многообразию нашей страны. Спикеры марафона расскажут о достопримечательностях, природных богатствах, исторической значимости и современных достижениях разных субъектов Российской Федерации.

В программе трека "Знание.Общество" раскроют темы, связанные с экологией, волонтерством, лидерством, общественными проектами — всем, что направлено на повышение качества жизни людей.
Трек "Знание.Сила" расскажет о достижениях и героизме наших соотечественников, традиционных ценностях, значении специальной военной операции и роли России в мире.

В рамках трека "Знание.Суверенитет" речь пойдет об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса, промышленности и других сфер экономики.

Участники трека "Знание.Инновации" обсудят развитие научного потенциала России, современные разработки, исследования в области науки, технологий, искусственного интеллекта.

Трек "Знание.Я" будет посвящен вкладу личности в общественное развитие, наставничеству и тем возможностям, которые есть у современной молодежи в образовании, карьере, саморазвитии.
На всех шести площадках просветительского марафона с молодежью будут делиться опытом выдающиеся лекторы: государственные и общественные деятели, руководители крупнейших российских компаний, мастера культуры и искусства, успешные спортсмены, преподаватели, военнослужащие — герои нашей страны. В целом запланировано более 170 выступлений.

Чтобы максимально вовлечь молодежь в программу и сделать ее разнообразной, насыщенной, наряду с лекциями и дискуссиями предусмотрены интерактивы для тех ребят, кто очно участвует в марафоне "Знание.Первые" на ВДНХ. Например, запланирован разбор тематических кейсов: лекторы будут рассказывать о реальных рабочих ситуациях и делиться профессиональным опытом. Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации HR-специалистов, посоветоваться о выборе карьерного пути, изучить ситуацию на рынке труда. Еще один формат — нетворкинг-сессии, где молодые люди будут обмениваться мнениями и опытом о развитии своих личностных, деловых качеств. И конечно, в программу включены фан-встречи с блогерами, которые расскажут, как вести полезные блоги, проведут фото- и автограф-сессии.

Уже во второй раз на марафоне "Знание.Первые" будет работать молодежная дирекция, где объединятся самые инициативные участники, обсудят ход программы и дадут честную обратную связь, чтобы организаторы лучше понимали реальные запросы молодежной аудитории.

События марафона будет транслировать канал Знание.ТВ, созданный Российским обществом "Знание" для освещения образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", а также ключевых мероприятий ее деловой и культурной жизни.

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