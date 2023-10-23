Для молодежи проведут образовательные медиамастерские форума "Контекст"

Первая медиамастерская по направлениям медиафорума "Контекст" прошла в кинельском образовательном центре "Лидер". Более 150 студентов Кинеля и Кинельского района встретились со спикерами по трем направлениям: "Мобильное фото", "Мобильное видео" и "Текстовый контент".

Медиафорум "Контекст" является возможностью для молодых людей из Самарской области получить актуальные знания в области медиа. Совсем недавно завершился первый модуль образовательного проекта, в рамках которого региональные эксперты провели медиаинтенсивы. В них приняли участие молодые люди со всей Самарской области. На медиамастерских участники принимают участие в онлайн и офлайн форматах, на которых ведущие региональные и федеральные эксперты медиасферы поделятся с участниками своим опытом и на практике отработают полученные знания.

В финале 2 модуля состоятся онлайн-практикумы — серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.

"Медиафорум "Контекст" — это большая поддержка молодежи, готовой развиваться в медиа и журналистике. Важно, что участники получают знания от практикующих экспертов, могут обсудить с ними свои проекты и получить профессиональную консультацию. Сейчас проходит второй модуль проекта с онлайн и офлайн занятиями по трем направлениям. Полученные знания ребята смогут применить в будущем, став частью региональной медиакоманды, которая будет сформирована по итогах "Контекста", — поделился руководитель медиафорума "Контекст", руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Дмитрий Дьячков.

Для участников первой медиамастерской выступила специалист в PR-продвижении и маркетинге с 8-летним опытом, наставник, консультант, бизнес-трекер и коммуникатор, ведущая бизнес-игр, Дарья Денисова. Она выступала для участников направления "Текстовый контент". Дарья рассказала про создание креативных идей и их реализацию. Также она провела для участников бизнес-игру по созданию WOW-контента для соцсетей, где в группах ребята тренировали навыки создания контента и текстов, а также сторителлинга.

Еще одним спикером мастерской стала тренер по мобилографии и позированию, один из ведущих фотографов Самары, Юлия Залозная. Она рассказала про важность настройки камеры телефона, быструю обработку и кадрирование фотографии. Важной частью встречи стала практика, где Юлия вместе с участниками форума делала фотографии на телефон и разбирала полученные кадры.

Спикером направления "Мобильное видео" стала руководитель всероссийского проекта по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле" в Самарской области, владелец гастро-концепции "Облака", Алина Бабенкова. На тренинге Алина выступала с темой "Погружение в видео и отработка на площадке", где рассказала про создание быстрых мобильных роликов, монтаж их и обработку.

До середины ноября команда проекта посетит еще 6 городов и районов Самарской области, а участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на участие в медиафоруме продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС "Молодежь России" и подать заявку по ссылке.

Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в молодежном центре "Лесная сказка", где соберутся самые активные участники двух модулей, проявившие себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.

Медиафорум "Контекст" проводится в рамках национального проекта "Образование" и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых". Организатором проекта выступает Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики совместно с Региональной общественной организацией "Молодёжное информационное агентство Самарской области" при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).