"Не работа, а миссия": специалисты молодежной политики повысят свою квалификацию

23 октября 2023 года в молодежном центре "Лесная сказка" стартовал второй модуль образовательной программы "Не работа, а миссия", направленной на переподготовку специалистов по работе с молодежью и развитие системы государственной молодежной политики в регионе. Ее участники - порядка 70 опытных и начинающих специалистов данной сферы.
Говоря о теме повышения квалификации, врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев подчеркнул важность и актуальность данного вопроса.
"Особенно важна эта тема для сотрудников сферы государственной молодежной политики. Ведь люди, которые здесь собрались, очень многое делают для молодежи, и не всегда у них есть время для развития собственного потенциала, для обмена опытом. Такие образовательные проекты, как "Не работа, а миссия", позволяют профессионалам сферы не только научиться новому, но и обменяться интересными практиками и идеями, которые в дальнейшем получат применение на местах", - отметил Сергей Бурцев.
Второй модуль выездной программы "Не работа, а миссия" позволит участникам повысить квалификацию в социальном проектировании, управлении коммуникациями и мотивацией, научиться эффективно пользоваться ресурсами.
На протяжении четырех дней участники будут осваивать программу модуля в формате квестов, интерактивных лекций, тренингов и мастер-классов. Среди спикеров - врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, лектор Российского общества "Знание" Елена Князева, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ Татьяна Бусыгина, руководитель Чувашской республиканской общественной организации "Центр социального проектирования" Артем Йовенко, заместитель директора АНО "Мамы многодетки", член экспертного совета Росмолодежь Евгения Хрячкова и др.
Полученный в рамках проведения обучающей программы опыт поможет специалистам сферы государственной молодежной политики развить свои профессиональные компетенции и наладить коммуникации и партнерские связи. Также всех участников ждет яркая культурно-досуговая программа с включением разнообразных площадок.
По итогам прохождения программы участники получат дипломы о профессиональной переподготовке.
"Не работа, а миссия" входит в программу комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Организаторами выступают правительство Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.