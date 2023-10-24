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Молодежная политика Общество

"Не работа, а миссия": специалисты молодежной политики повысят свою квалификацию

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 октября 2023 года в молодежном центре "Лесная сказка" стартовал второй модуль образовательной программы "Не работа, а миссия", направленной на переподготовку специалистов по работе с молодежью и развитие системы государственной молодежной политики в регионе. Ее участники - порядка 70 опытных и начинающих специалистов данной сферы.

Говоря о теме повышения квалификации, врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев подчеркнул важность и актуальность данного вопроса.

"Особенно важна эта тема для сотрудников сферы государственной молодежной политики. Ведь люди, которые здесь собрались, очень многое делают для молодежи, и не всегда у них есть время для развития собственного потенциала, для обмена опытом. Такие образовательные проекты, как "Не работа, а миссия", позволяют профессионалам сферы не только научиться новому, но и обменяться интересными практиками и идеями, которые в дальнейшем получат применение на местах", - отметил Сергей Бурцев.

Второй модуль выездной программы "Не работа, а миссия" позволит участникам повысить квалификацию в социальном проектировании, управлении коммуникациями и мотивацией, научиться эффективно пользоваться ресурсами.

На протяжении четырех дней участники будут осваивать программу модуля в формате квестов, интерактивных лекций, тренингов и мастер-классов. Среди спикеров - врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, лектор Российского общества "Знание" Елена Князева, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ Татьяна Бусыгина, руководитель Чувашской республиканской общественной организации "Центр социального проектирования" Артем Йовенко, заместитель директора АНО "Мамы многодетки", член экспертного совета Росмолодежь Евгения Хрячкова и др.

Полученный в рамках проведения обучающей программы опыт поможет специалистам сферы государственной молодежной политики развить свои профессиональные компетенции и наладить коммуникации и партнерские связи. Также всех участников ждет яркая культурно-досуговая программа с включением разнообразных площадок.

По итогам прохождения программы участники получат дипломы о профессиональной переподготовке.
"Не работа, а миссия" входит в программу комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Организаторами выступают правительство Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.

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