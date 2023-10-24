В КбшЖД объяснили, почему скоростные электрички еще не ходят до Курумоча

Проект организации скоростного ж/д сообщения между Самарой и Курумочем смещается по срокам. О причинах задержки рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на заседании Самарской губернской думы 24 октября.

"На втором этапе планируется модернизировать станцию Липяги и запустить электричку в аэропорт. С проектированием затянули. В 2023 году работу должны завершить", - приводит его слова "КП-Самара".

Напомним, в 2020 г. сообщалось, что скоростные электрички от Липягов до Курумоча начнут ходить в 2023 году.

О планах соединить Новокуйбышевск, Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти посредством скоростного железнодорожного сообщения говорилось еще в 2016 году. Соглашение о создании сообщения с аэропортом Курумоч было заключено с РЖД и работа над проектом разделена на этапы. В настоящий момент успешно реализован первый этап, включающий запуск сообщения Самары и Тольятти. Так, между городами начала курсировать "Ласточка".