В КбшЖД объяснили, почему скоростные электрички еще не ходят до Курумоча

Проект организации скоростного ж/д сообщения между Самарой и Курумочем смещается по срокам. О причинах задержки рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на заседании Самарской губернской думы 24 октября.
"На втором этапе планируется модернизировать станцию Липяги и запустить электричку в аэропорт. С проектированием затянули. В 2023 году работу должны завершить", - приводит его слова "КП-Самара".
Напомним, в 2020 г. сообщалось, что скоростные электрички от Липягов до Курумоча начнут ходить в 2023 году.
О планах соединить Новокуйбышевск, Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти посредством скоростного железнодорожного сообщения говорилось еще в 2016 году. Соглашение о создании сообщения с аэропортом Курумоч было заключено с РЖД и работа над проектом разделена на этапы. В настоящий момент успешно реализован первый этап, включающий запуск сообщения Самары и Тольятти. Так, между городами начала курсировать "Ласточка".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....