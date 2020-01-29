Скоростную электричку от Новокуйбышевска до Тольятти пустят в 2023 году

В Самаре определились со сроками реализации проекта по организации ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту "Липяги — Самара — аэропорт "Курумоч" — Тольятти". Соответствующую инициативу обсудили в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительные работы планируется разделить на два этапа с использованием существующих ж/д путей. В рамках первой очереди предполагается организация перевозок без заезда в аэропорт. Первые пассажиры на поезде "Ласточка" — время в пути составит примерно 1 час 29 минут — по новому маршруту поедут в 2023 году. Тогда же начнется строительство необходимой инфраструктуры для заезда составов в Курумоч.

"Реализация проекта в рамках первой очереди одобрена инвестиционным комитетом ОАО "РЖД", –отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. — Проект полностью соответствует транспортной стратегии России на период до 2030 г. и предусмотрен в долгосрочной программе развития компании". По итогам обсуждения проект признан приоритетным и для региона.

"Проект существует как мечта уже на протяжении многих лет. Сегодня мы вплотную приблизились к его реализации, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. — Следующий шаг после обсуждения на Совете, который нам необходимо принять для того, чтобы наши уважаемые партнеры приступили непосредственно к проектированию, — это подписание инвестиционного меморандума". Сейчас идет проработка деталей соглашения. Эту работу необходимо завершить в течении месяца и подписать документ. Такое поручение руководитель области дал министру экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову.