Макулатура, сдавайся!

Более 900 кг макулатуры отправлено на переработку эковолонтерами АО "Сызранский НПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть"). Акция состоялась 26 октября в рамках отмечаемого ежегодно Всемирного дня без бумаги. Таким способом людям напоминается о необходимости бережного отношения к ценным природным ресурсам.

С инициативой проведения экологического мероприятия выступили сами заводчане, по дороге на работу многие из которых захватили из дома заранее отсортированное бумажное вторсырье: cтарые газеты, журналы, тетради, буклеты, упаковка без следов загрязнений.

Плюс к этому от макулатуры избавились и на рабочих местах — главным образом от использованной офисной бумаги, прочитанных периодических изданий, бумажных пакетов и картона. В общей сложности более 900 кг макулатуры будет утилизировано с пользой, а не поедет на переполненные мусорные полигоны.

Как обычно, в акции участвовали не только трудовые коллективы, но и домочадцы сотрудников. Хороший пример был подан детям. К примеру, Ерлашовы — постоянные участники природоохранных проектов СНПЗ, привели с собой шестилетнюю дочь Василису. Несмотря на юный возраст, девочка постоянно участвует в экологических мероприятиях — в Сызрани растет уже несколько деревьев, посаженных девочкой.

Полезные эко-навыки, привитые с детства, остаются с человеком и во взрослом возрасте. Поэтому на Сызранском НПЗ всегда рады, когда юные помощники вносят посильную лепту в сохранение природных богатств. С ориентиром на них завод каждый год проводит различные праздники, экофестивали и творческие конкурсы "Свежий взгляд". Юные горожане охвачены самым пристальным вниманием — для них организуются уроки в школах и детских садах. Например, в этом году нефтепереработчики вместе с воспитанниками одного из детских садов Сызрани высаживали на территории учреждения цветы — бархатцы, мероприятие включало в себя и теоретическое занятие на тему экологии. Для детей нефтяники выпустили специальную "Памятку по повседневному экологическому поведению". Такое издание будет полезно даже взрослым, к сожалению, еще далеко не каждый знает, как правильно сортировать мусор и передавать его на переработку.

Вообще, волонтеры уделяют немалую часть своего времени просветительской работе и экологическому воспитанию — причем не только детей, но и взрослых. На предприятии проводится системное информирование персонала по культуре обращения с отходами, регулярно устраиваются экосубботники. Сотрудникам прививается еще один полезный навык — экономия офисной бумаги. Этому способствует и переход предприятия на электронный документооборот. Нефтепереработчики одними из первых в городе взяли на вооружение мировой тренд по раздельному сбору отходов. На заводе установлены специальные контейнеры раздельного сбора макулатуры и пластика. Кстати, по итогам нынешней акции вместе с макулатурой заводчане отправили на переработку более 20 килограммов пластика и 25 кг батареек — на безопасную утилизацию.

Всего с начала года сотрудники Сызранского НПЗ передали на рециклинг около 16 тонн макулатуры. Объем, по подсчетам экологов, эквивалентный 160 спасенным деревьям и экономии свыше 3 тысяч кубометров воды и 1 500 кВт электроэнергии, потраченных на изготовление бумаги.

Заводчане вообще с удовольствием помогают природе. Например, участвуют в городских субботниках по очистке берегов рек. В этом году эковолонтеры-нефтяники высадили около 4,5 тысяч деревьев, продолжив традицию лесовосстановления в Сызранском районе и практику системного озеленения Сызрани.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры НК "Роснефть". Компания широко внедряет инициативы, способствующие переходу к экономике замкнутого цикла в производственную деятельность.